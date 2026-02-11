Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tăng cân từ bột ngô, bột nếp

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất thuốc đông y không đảm bảo chất lượng (Ảnh do Công an cung cấp)



Ngày 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn các xã Đức Minh và Đức Thọ.

Sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với số lượng lớn.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an làm việc với chủ cơ sở sản xuất thuốc đông y ở hai xã Đức Minh và Đức Thọ, khám xét 6 địa điểm khác tại các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm: mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục nghìn hộp nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, cùng nhiều máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói thuốc giả.

Cơ sở đầu tiên được làm rõ do Đoàn Thị Lam (sinh năm 1972), trú tại thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh, cùng với Trần Văn Hợp (sinh năm), trú tại thôn 4, xã Đức Thọ làm chủ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, mua sắm công cụ, nguyên liệu để tổ chức sản xuất các sản phẩm mang tên “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh.”

Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó, trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.

Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh," Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1997), trú tại phường Trường Vinh (Nghệ An) mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Đồng thời, các đối tượng thuê nhiều nhân công tại địa phương trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả.

Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh" kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, rồi quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội như, Facebook, TikTok, Zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

