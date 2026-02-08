Cử tri tín nhiệm 100%, giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội

Báo SGGP đưa tin, ngày 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng phối hợp UBND phường Tân Hưng, TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; lãnh đạo phường Tân Hưng và 130 cử tri.

Hội nghị đã thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội. Cụ thể, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri Trương Trọng Nghĩa phát biểu; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tại hội nghị, cử tri được nghe phổ biến các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội và nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang, cử tri đã phát biểu ý kiến nhận xét, góp ý với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng; đồng thời gửi gắm nguyện vọng đối với người được giới thiệu ứng cử.

100% cử tri thống nhất biểu quyết; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Nhiều ý kiến đồng tình nhận xét ông Trần Lưu Quang có bề dày công tác, trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở địa phương và Trung ương.

Trên các cương vị công tác, ông Trần Lưu Quang thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, tinh thần quyết liệt, tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc. Ông Trần Lưu Quang gần gũi, giản dị, là cán bộ gần dân, quan tâm chăm lo đời sống người dân.

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định và năng lực, phẩm chất của người được giới thiệu ứng cử, cử tri bày tỏ sự đồng tình, tín nhiệm và cho rằng ông Trần Lưu Quang xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe 10 ý kiến nhận xét, góp ý, 100% cử tri dự hội nghị đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri cũng gửi gắm, ông Trần Lưu Quang tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho đất nước và TPHCM trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp ý và sự tín nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên rất lớn để bản thân nỗ lực hơn nữa trong công việc.

Khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, ông Trần Lưu Quang cam kết tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Ông Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Phan

Nguồn tin: Báo Người lao động