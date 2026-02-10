Ngọc Trinh khác lạ trên sân pickleball

Sau ồn ào ăn mặc hở hang khi chơi pickleball hồi năm ngoái, Ngọc Trinh vẫn duy trì niềm đam mê với bộ môn này, mới xuất hiện trên hệ thống sân của vợ chồng Minh Hằng. Lần này, Ngọc Trinh lựa chọn trang phục luyện tập, chơi thể thao tương đối kín đáo, khác biệt so với lối ăn mặc sexy hàng ngày.

Cô diện áo phông và short, kết hợp mũ lưỡi trai cá tính, năng động, phù hợp với bối cảnh sân pickleball. Trong bức hình được Minh Hằng đăng tải, Ngọc Trinh còn xuất hiện bên cạnh Diễm My 9X và Hà Nhi. Các sao nữ đều chơi trên sân pickleball của vợ chồng Minh Hằng, ủng hộ cơ sở kinh doanh này.

Trong thời gian qua, Ngọc Trinh duy trì thói quen chơi môn thể thao thịnh hành trên. Cô xuất hiện trên sân với nhiều kiểu trang phục khác nhau, chủ yếu diện outfit tập luyện chuyên dụng vừa thuận tiện vận động vừa khoe lợi thế hình thể.

Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện trên sân pickleball của vợ chồng Minh Hằng. Ảnh: Minh Hằng/FB.

Hồi giữa năm ngoái, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải clip diện trang phục hở bạo trên sân pickleball. Hình ảnh này nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, kéo dài tranh cãi xung quanh váy áo sexy của các tay vợt nữ.

Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Ngọc Trinh diện chiếc áo giống với đồ bơi khi chơi pickleball. Món đồ tương đối ngắn, chỉ đủ che phủ một phần vòng một.

Thậm chí, người mặc còn để lộ toàn bộ tấm lưng trần khi quan sát từ phía sau. Hình ảnh này được cho là tương đối phản cảm, không phù hợp với môi trường thể thao.

Thiết kế này bị nhận xét là tập trung vào mục đích khoe da thịt thay vì bảo vệ cơ thể trong điều kiện tập luyện, chơi pickleball. Thậm chí, chiếc áo giống với bikini trên còn dễ dàng tạo ra tình huống nhạy cảm, gây khó xử cho người chơi trong quá trình vận động.

USA Pickleball (Cơ quan quản lý quốc gia về môn thể thao pickleball Mỹ) khuyên vận động viên chuyên nghiệp và người chơi nghiệp dư nên sử dụng phán đoán để chọn đồ luyện tập phù hợp với hoàn cảnh, tránh gây khó chịu với trang phục ra sân không thích hợp. Việc chú ý đến hiệu năng của của quần áo cũng được cơ quan này nhắc đến.

Tuy nhiên, ý kiến bênh vực Ngọc Trinh vẫn xuất hiện trên mạng xã hội. Một số cho rằng pickleball là môn thể thao liên quan đến lối sống, cho phép người chơi tự do lựa chọn trang phục ra sân. Đây cũng là một trong những yếu tố thu hút nhiều tay vợt nữ đến sân và gắn bó với bộ môn này.

Hiện nay, các quy định về trang phục ra sân pickleball chỉ tập trung vào mục đích đảm bảo an toàn, ưu tiên sự thoải mái, chưa nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ.

Thậm chí tại Mỹ, quy định về đồ tập dành cho vận động viên chuyên nghiệp cũng tạo ra làn sóng phản đối dữ dội, do bộ môn này gắn liền với lối sống, phần nào thể hiện màu sắc cá nhân của người chơi.

Ngọc Trinh vấp phải ý kiến trái chiều khi mặc đồ sexy chơi pickleball. Ảnh: Trần Thị Ngọc Trinh/FB.

Trong khi đó, Minh Hằng là chủ sở hữu của một hệ thống sân pickleball tại An Phú (TP.HCM). Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm 12 sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao.

“Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết.

Trong một phóng sự cuối năm ngoái, Minh Hằng cũng cho biết đang phát triển thêm 12 sân, nâng tổng số sân trong cụm này. Theo cô, pickleball là bộ môn thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với cả gia đình, bao gồm những người chưa từng chơi thể thao. Đây có lẽ cũng là lý do giúp môn thể thao này nhanh chóng trở nên thịnh hành tại Việt Nam từ năm 2024.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn