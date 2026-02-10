25 hộ dân có giấy chứng nhận hợp pháp mòn mỏi chờ tiền bồi thường

11 thửa đất bị thu hồi nhưng không được bồi thường

Nhiều hộ dân tổ dân phố Quyền Thượng, phường Sông Trí (trước là phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh cũ) phản ánh việc Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường trục dọc khu đô thị trung tâm TX Kỳ Anh cũ thực hiện kiểm đếm, thu hồi đất, bồi thường chưa đúng quy định pháp luật, gây thiệt thòi cho người dân trong vùng dự án.

Công tác thu hồi đất, bồi thường dự án đường trục dọc khu đô thị trung tâm TX Kỳ Anh gây bức xúc cho 25 hộ dân TDP Quyền Thượng. Ảnh: TN.

Theo bà con, dự án đường trục dọc khu đô thị trung tâm TX Kỳ Anh do UBND thị xã Kỳ Anh làm chủ đầu tư có đoạn đi qua xứ Đồng Đàng, phường Kỳ Trinh. Tại đây, 25 hộ gia đình bị thu hồi đất trồng lúa nhưng không được bồi thường đối với diện tích thuộc 11 thửa đất, gồm các thửa số 135, 136, 138, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 158 và 159, với tổng diện tích bị thu hồi lên tới hàng nghìn mét vuông.

Các thửa đất này được hình thành theo bản đồ địa chính mới, trên cơ sở gộp từ nhiều thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 25 hộ từ năm 1994, theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1966 – người có hơn 20 năm làm Bí thư, thôn trưởng khẳng định, công tác bồi thường, GPMB liên quan đến dự án đường trục dọc khu đô thị trung tâm TX Kỳ Anh cũ có nhiều khuất tất, chưa đúng quy định pháp luật. Năm 1994 toàn bộ diện tích đất ruộng của gia đình được cấp GCNQSDĐ. Trải qua nhiều đợt chuyển đổi, gia đình ông vẫn canh tác lúa ổn định trên diện tích được cấp giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Văn Cường khẳng định, từ trước đến nay diện tích đất tại xứ Đồng Đàng giao cho gia đình vẫn canh tác ổn định. Ảnh: TN.

“Tại xứ Đồng Đàng gia đình tôi bị thu hồi gần 300m2. Đây là đất được Nhà nước giao ổn định lâu dài, sử dụng liên tục, không vi phạm pháp luật đất đai, chưa từng bị thu hồi hay xử phạt hành chính, tại sao đền bù cho các hộ được cấp đất cùng thời điểm với chúng tôi mà 25 hộ TDP Quyền Thượng lại không được đền bù. Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình trước cách làm của chính quyền phường Kỳ Trinh (nay là phường Sông Trí)”, ông Cường nói.

Chung bức xúc, ông Trương Công Miên cho hay, gia đình ông có hơn 300m2 đất tại xứ Đồng Đàng bị thu hồi làm dự án. Từ năm 1994 đến nay gia đình ông đều canh tác ổn định.

GCNQSDĐ huyện Kỳ Anh cấp cho hộ dân năm 1994. Ảnh: Thanh Nga.

“Việc thu hồi, bồi thường đất của Hội đồng bồi thường, GPMB dự án làm không công bằng. Bởi đất chia cùng một thời điểm, cùng một dự án, cùng một xứ đồng nhưng hộ được bồi thường hộ không. Phường lý giải đất chúng tôi là đất công ích của xã, bìa đỏ của cấp cho dân không còn giá trị là rất vô lý, bởi diện tích cấp bìa cho chúng tôi chưa có quyết định thu hồi đất nào cả”, ông Miên nhấn mạnh.

Phản bác lập luận của chính quyền

Tháng 7/2024 đến tháng 8/2025, giữa các hộ dân và chính quyền địa phương có nhiều đơn thư, văn bản làm việc qua lại với nhau, tuy nhiên không tìm được tiếng nói chung.

... Người dân đề nghị thanh tra lại công tác bồi thường tại dự án, đảm bảo quyền lợi cho bà con. Ảnh: TN.

Phía UBND phường Sông Trí khẳng định 11 thửa đất không phải đất được giao, không có giấy tờ pháp lý nhưng theo các hộ dân, điều này trái ngược với thực tế khi các thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 1994 theo Nghị định 64-CP – một hình thức giao đất chính thức, ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật.

Phường này còn viện dẫn Văn bản số 152/UBND-TNMT ngày 11/3/2010 của UBND huyện Kỳ Anh để phủ nhận giá trị pháp lý của các giấy chứng nhận đã cấp. Người dân cho rằng đây chỉ là văn bản hướng dẫn nội bộ, không phải quyết định hành chính, không thể làm căn cứ để tước bỏ quyền sử dụng đất hợp pháp của họ.

25 hộ dân cũng bác bỏ quan điểm cho rằng đất tại xứ Đồng Đàng là đất dư thừa sau chuyển đổi ruộng đất năm 2003, hay việc người dân đã được chia đất ở vị trí khác. Theo họ, xứ Đồng Đàng chưa từng được đưa vào chuyển đổi, và đến nay chính quyền không cung cấp được hồ sơ, tài liệu nào chứng minh việc đã chia lại đất cho các hộ.

Một điểm gây bức xúc khác là sự khác biệt trong cách giải quyết giữa 25 hộ dân tại xứ Đồng Đàng và 7 hộ dân tại xứ Thùng Quèn – những hộ vẫn được bồi thường dù cùng thời điểm, cùng quy trình bốc thăm, phân chia đất. Bà con cho rằng đây là dấu hiệu thiếu thống nhất, cần được làm rõ.

Cần một cuộc thanh tra toàn diện

Liên quan phản ánh của các hộ dân, ông Nguyễn Hữu Thành, chuyên viên Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị UBND phường Sông Trí khẳng định, công tác thu hồi, bồi thường đất tại xứ Đồng Đàng là đúng quy định pháp luật, bởi 25 hộ dân không sản xuất từ năm 1993 đến thời điểm thu hồi thực hiện dự án. Còn việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCNQSDĐ đất năm 1994 đã cấp thì dựa vào Văn bản số 152/UBND-TNMT ngày 11/3/2010 của UBND huyện Kỳ Anh.

Ông Miên cho rằng, đất chia cùng một thời điểm, cùng một dự án, cùng một xứ đồng nhưng hộ được bồi thường hộ không là không công bằng. Ảnh: TN.

“Đất ở Đồng Đàng xã không giao về xóm và không chia cho hộ dân nên quyết định thu hồi đất cụ thể vị trí này không có”, ông Thành thừa nhận.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tránh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, thiết nghĩ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn thanh tra độc lập để kiểm tra toàn bộ hồ sơ giao đất, chuyển đổi ruộng đất, xác định quỹ đất công ích tại xứ Đồng Đàng, đồng thời xem xét chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định pháp luật.

Luật sư Đoàn Bá Nghĩa, Giám đốc công ty Luật TNHH Đoàn Gia Pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa phân tích, căn cứ quy định tại khoản 5, khoản 20 - Điều 4 Luật đất đai 2003; Khoản 16 Điều 3, khoản 1 Điều 75, khoản 2 Điều 77, Điều 106 Luật đất đai 2013 thì GCNQDĐ của các hộ dân đã được Nhà nước cấp theo nghị định 64/NĐ-CP là chứng thư pháp lý bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Nếu nhà nước thu hồi thì chỉ có quyết định hành chính thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền mới chấm dứt quyền sử dụng đất và làm GCNQDĐ hết giá trị pháp lý. Do đó, các văn bản như thông báo, công văn hoặc văn bản hành chính khác không phải là quyết định thu hồi đất không có giá trị pháp lý để làm mất hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp. “Việc phường Sông Trí (Kỳ Trinh cũ) cho rằng GCNQDĐ không có giá trị pháp lý do không đúng vị trí, diện tích thì phải thu hồi, cấp lại giấy chứng nhận theo vị trí thửa đất đúng thực tế cho các hộ dân chứ không được mang hàm ý tước đi quyền lợi được bồi thường về đất cho các hộ”, luật sư Nghĩa nhấn mạnh.

