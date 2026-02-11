Xác minh thông tin học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm, cô giáo nói "do sơ suất"

Trả lời phóng viên Dân trí sáng 11/2, ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh sự việc một học sinh nghi bị nhốt trong lớp đến đêm gây xôn xao mạng xã hội hôm qua và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Được biết trường hợp bé trai trong clip là em Lường Duy P., học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Nậm Lầu (Sơn La).

“Tối qua tổ công tác đã đến tận trường, trong đó có cả lực lượng công an, để xác minh và ổn định tinh thần cháu bé. Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng được mời đến lớp học, nơi cháu bé bị nhốt đến đêm và khóa cả hai cửa”, theo lời ông Tôn.

Cũng theo ông Tôn, qua tường trình ban đầu của cô giáo, cháu bé là học sinh lớp 1, cháu chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp này.

“Một số học sinh cho biết, gần giờ tan trường, cháu có hành động định chui qua song sắt cửa sổ và bị các bạn ngăn cản.

Có thể do học sinh này sợ nên trốn vào gầm bàn. Sau khi tan học, cô giáo nhìn quanh lớp không thấy ai và khóa cửa, dẫn đến sự việc cháu bé bị nhốt. Đây chỉ là tường trình ban đầu của cô giáo và được ghi lại trong biên bản tường trình tối qua.

Sáng nay, chúng tôi đang tiếp tục đến trường để xác minh rõ hơn xem trách nhiệm thuộc về cô giáo hay bảo vệ nhà trường”, ông Tôn nói.

Cũng theo cơ quan chức năng sở tại, đêm qua bên cạnh trường có đám cưới nên khi sự việc xảy ra, rất đông người đến trường.

Trong số đó, có nhiều người uống rượu say, dẫn đến cảnh lộn xộn như video đăng tải trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV Đời sống và Pháp luật, gia đình em P cho biết, chiều 10/2, khoảng 16h, sau giờ tan học như thường lệ nhưng không thấy con trở về, người thân đã chia nhau đi tìm em P. tại nhà bạn bè và những địa điểm cháu thường lui tới, song không có kết quả.

“Một số bạn học của con nói cháu có thể bị nhốt trong trường. Đến khoảng 19h, gia đình quay lại trường thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp, phòng học không bật đèn”, phụ huynh em P nói.

Theo gia đình, thời điểm phát hiện sự việc, cả hai cánh cửa lớp học đều bị khóa, người nhà buộc phải nhờ một giáo viên cùng trường đến mở cửa để đưa cháu ra ngoài. Khi được giải cứu, em P. có biểu hiện hoảng loạn, mệt mỏi, trên lưng xuất hiện những vết đỏ, toàn bộ sự việc đã được gia đình quay video lại làm bằng chứng.

Phụ huynh cho hay, giáo viên chủ nhiệm tên S. sau đó giải thích nguyên nhân là do sơ suất, tuy nhiên không chủ động thông báo cho gia đình. “Cô chỉ nói là sơ suất, chứ không nói gì thêm”, phụ huynh em P. bức xúc.

Ngay trong đêm, gia đình đã trình báo sự việc tới Công an xã Nậm Lầu. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu giáo viên liên quan đến lớp học để làm việc, lấy lời khai, xác minh nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Gia đình cũng khẳng định, trước đó em P. đi học về đúng giờ, chưa từng về muộn, đồng thời chưa từng phản ánh việc bị giáo viên đánh hay có hành vi đối xử bất thường.

Vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và gây lo ngại.

Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm quản lý, giám sát học sinh sau giờ học, khi một học sinh tiểu học có thể bị “bỏ quên” trong lớp suốt nhiều giờ mà không được phát hiện kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc, xác minh, làm rõ toàn bộ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

