Lý do ba người đánh chết nam sinh lớp 9 không bị tạm giam

Như đã thông tin, ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: P.H.M.L và TT.N (cùng SN 2011) và L.Q.V (SN 2009) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích làm nam sinh lớp 9 tử vong.

Đáng chú ý, các bị can cùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú chứ không bắt tạm giam để điều tra.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng P.H.M.L là đối tượng khởi xướng, cầm đầu và trực tiếp hành hung nạn nhân.

Còn hai đối tượng T.T.N và L.Q.V là đồng phạm, cùng tham gia đánh và hỗ trợ hành vi gây án.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu. Trong đó P.H.M.L và L.Q.V. đang là học sinh lớp 9.

Căn cứ quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên, cơ quan điều tra xác định chưa đủ điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam, nên đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Đối với các đối tượng liên quan khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam sinh lớp 9 đang ngồi uống nước cùng bạn thì bị nhóm đối tượng vây đánh tử vong



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 2 giờ 25 phút sáng 7-2, thấy bạn gái đang ngồi uống nước với nhiều thanh thiếu niên trước một cửa hàng tiện lợi, P.H.M.L đã rủ T.T.N và L.Q.V cùng một số đối tượng vây đánh.

Trong đó, P.H.M.L đã đấm, đánh nhiều lần vào đầu, mặt em H.N.M.V (SN 2011, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), khiến nạn nhân bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Thấy vậy, nhóm của P.H.M.L tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H - học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn phường Pleiku.

Hậu quả, em N.Q.H bị chấn thương sọ não nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong vào tối 8-2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

