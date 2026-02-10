Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Video

Nhà sập sau tiếng nổ lớn, một người chết

Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế, tầng 2 ngôi nhà hai tầng ở xã Ân Thi đổ sập, một người tử vong, sáng 10/2.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng 7h45, tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà ở thôn An Bá, xã Ân Thi làm mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập kèm theo khói lửa. Bụi bốc mù mịt.

Khoảnh khắc phát nổ. Video: Huy Tùng

Đại diện UBND xã Ân Thi cho biết vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng bị phạt gần hết tầng 2. Tường, mái ngổn ngang. Một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường, vỡ kính.

Hiện trường vụ nổ sáng 10/2. Ảnh: Xuân Hoa



Tác giả: Việt An

Nguồn tin: vnexpress.net

  Từ khóa: một người chết , nhà sập , nổ lớn

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP