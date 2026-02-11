CĐV Chelsea phẫn nộ vì “bàn thua kỳ lạ nhất mùa giải”

Đoàn quân dưới trướng HLV Liam Rosenior khởi đầu như mơ trên sân nhà Stamford Bridge khi tiếp Leeds. Họ kiểm soát thế trận suốt hơn một giờ thi đấu, dẫn trước hai bàn nhờ công của Joao Pedro và pha lập công trên chấm phạt đền của Cole Palmer.

Tuy nhiên, chỉ trong 7 phút hỗn loạn mọi lợi thế của Chelsea đều tan biến trước Leeds – đội đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Phút 67, Lukas Nmecha rút ngắn tỉ số cho đội khách Leeds cũng trên chấm 11 m.

Hàng thủ Chelsea sau đó tiếp tục mắc hàng loạt sai lầm, tạo điều kiện để Noah Okafor dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 ở phút 73.

Noah Okafor đã ghi một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất giúp Leeds cầm hoà Chelsea 2-2 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

CĐV Chelsea vô cùng tức giận vì Jayden Bogle để bóng chạm tay rõ ràng. Ảnh: Viaplay

Bàn thua của Chelsea đến theo kịch bản khó tin, giống "chuỗi tai nạn" hơn là một pha phối hợp bài bản của các cầu thủ đội khách.

Từ đường bóng dài tưởng chừng vô hại, hàng thủ đội chủ nhà rơi vào trạng thái rối loạn. Trung vệ Trevoh Chalobah phán đoán lỗi nhịp, để Jayden Bogle băng xuống tranh chấp.

Hậu vệ phải Bogle loạng choạng giữa vòng vây 3 cầu thủ Chelsea nhưng bóng vẫn bật ra đúng vị trí thuận lợi.

Nỗ lực đưa bóng về cho thủ môn Robert Sanchez của hậu vệ trẻ Josh Acheampong lại vô tình trở thành pha "kiến tạo bất đắc dĩ" trong vòng cấm Chelsea.

...

Bóng đến đúng tầm chân tiền đạo Lukas Nmecha, trước khi được chuyền ngang cho Noah Okafor ghi bàn dễ dàng quân bình 2-2 cho Leeds.

Sau bàn gỡ hòa, CĐV Chelsea nổi giận dữ khi cho rằng Bogle đã để bóng chạm tay trong pha pressing ngoài vòng cấm.

"Bóng chạm tay rõ ràng như vậy mà không thổi phạt sao?" - một người hâm mộ bức xúc.

Người khác chỉ trích gay gắt: "Trọng tài Ngoại hạng Anh thật sự quá tiêu cực… Bàn thắng của Leeds không nên được công nhận. Rõ ràng là bóng chạm tay".

Trung tâm điều hành VAR của Premier League sau đó ra thông báo khẳng định bàn thắng của Leeds là hợp lệ, bởi không xác định có lỗi bóng chạm tay của Bogle trong tình huống dẫn đến bàn gỡ.

Không ít CĐV Chelsea cũng quay sang chỉ trích màn phòng ngự thảm họa của đội nhà.

"Chúng ta tự ném đi chiến thắng"- một người cay đắng thốt lên - "Màn phòng ngự tệ hại nhất mà tôi từng thấy của Chelsea".

Chelsea tưởng như đã có thể giành trọn 3 điểm khi Cole Palmer thoát xuống trống trải trong vòng cấm, đối mặt khung thành ở cự ly rất gần.

Tuy nhiên, tiền vệ người Anh lại dứt điểm vọt xà trong sự sững sờ của chính anh và các khán giả tại Stamford Bridge.

Pha bỏ lỡ khó tin đó khép lại trận đấu với tỉ số hòa 2-2 đầy cay đắng cho Chelsea.

