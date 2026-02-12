Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào kính viếng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 12-2, lễ viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ) Đoàn Duy Thành đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào kính viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, người đồng chí, người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này".

Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào kính viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu vào kính viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn vào kính viếng.

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn vào kính viếng.

Các đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội, TP Hải Phòng và nhiều bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, địa phương đã vào kính viếng ông Đoàn Duy Thành.

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút ngày 6-2, hưởng thọ 97 tuổi. Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng) sinh ngày 15-9-1929; quê quán xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng. Tham gia cách mạng tháng 7-1945. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII. Ông nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban. Linh cữu nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ viếng tổ chức từ 7h - 9h ngày 12-2 (ngày 25 tháng chạp năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu vào lúc 9h cùng ngày. Lễ hỏa táng vào lúc 12h30 tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng. Lễ an táng vào lúc 9h45, ngày 13-2 (tức ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.

