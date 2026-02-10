Hà Tĩnh sẽ có màn bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại 4 địa điểm

Ngày 10/2, ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết vào thời khắc Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026 tại sân vận động phường sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian tầm 20 phút để chào năm mới.

Đêm Giao thừa 2026 sẽ có màn bắn pháo hoa tại phường Sông Trí.



Được biết trước đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 với nhiều nội dung sinh động, thiết thực.

...

Theo đó, ngoài phường Sông Trí sẽ dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại các xã, phường Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Thành Sen.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các chương trình nghệ thuật với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân đón chào năm mới Xuân Bính Ngọ năm 2026 gắn với chào mừng các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) cũng được triển khai trên khắp các địa phương toàn tỉnh.

Tác giả: Hoàng Lý

Nguồn tin: kienthuc.net.vn