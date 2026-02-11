VIDEO: Linh vật ngựa bất ngờ bốc cháy tại quảng trường đông người

Chiều 10-2, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và clip ghi lại cảnh một linh vật ngựa đặt gần khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy, thu hút sự chú ý của dư luận.

Linh vật ngựa ở Thái Nguyên bất ngờ bốc cháy dữ dội tại trung tâm thành phố. Nguồn MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 10-2, trong lúc các công nhân đang hoàn thiện phần thân của linh vật ngựa thì bất ngờ lửa bùng lên.

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân có mặt tại hiện trường cùng đơn vị thi công nhanh chóng phối hợp xử lý, khống chế đám cháy trong thời gian ngắn, không để lửa lan sang các hạng mục trang trí khác cũng như khu vực xung quanh.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động