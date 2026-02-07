Đón không khí lạnh mạnh, miền Bắc chuyển mưa và rét đậm

Dự báo, trưa và chiều ngày hôm nay (7/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ tối và đêm nay, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hôm nay, khối không khí lạnh mạnh tràn tới nước ta.



Khu vực Bắc Bộ ngày 8 đến 9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết cả nước ngày thứ bảy (7/2), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 15-18, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.



Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn