Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong bầu cử tại Hà Tĩnh

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đúng quy định.

Trong đó, việc phát huy vai trò của Nhân dân được coi là yếu tố then chốt, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, công khai, minh bạch.

Những ngày đầu tháng 2, tại nhiều thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh, hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được tổ chức đồng loạt. Không chỉ góp ý nhân sự, Nhân dân còn trực tiếp tham gia giám sát danh sách cử tri để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong bầu cử. Việc rà soát được triển khai đến từng hộ gia đình, kết hợp giữa dữ liệu dân cư và kiểm tra thực tế tại địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi tuyên truyền đầy đủ, người dân rất phấn khởi. Khi danh sách cử tri được niêm yết, bà con chủ động đến kiểm tra thông tin của mình. Sáng, trưa hay chiều đều có người vào xem, góp ý. Điều đó thể hiện rõ tinh thần làm chủ và trách nhiệm của Nhân dân.”

Ở những địa bàn rộng, dân cư đông, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, kết hợp giữa phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ. Mục tiêu là để mọi cử tri đều dễ tiếp cận thông tin, dễ tham gia và dễ giám sát.

Cùng với sự tham gia tích cực của Nhân dân, chính quyền cơ sở xác định rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, coi giám sát của cử tri là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng bầu cử. Qua kiểm tra, giám sát, các cơ quan chức năng đánh giá cao sự chủ động của cơ sở và tinh thần tham gia trách nhiệm của Nhân dân trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Lương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt coi trọng vai trò giám sát của cử tri và Nhân dân thông qua việc công khai danh sách cử tri, danh sách người ứng cử. Đồng thời, kịp thời tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, công khai và minh bạch.”

Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và kỳ vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới./.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: vietnamplus.vn