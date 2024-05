Sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024

Những ngày này, tại khu vực sân khấu, khán đài và khu vực bãi bắn phía bờ Đông và Tây sông Hàn tại Đà Nẵng, các nhà thầu, đơn vị thi công huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện, thiết bị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục sân khấu, khán đài chuẩn bị cho đêm khai mạc DIFF 2024 vào tối 8/6.

Quy mô khán đài năm nay rộng hơn các năm

So với những mùa lễ hội trước, sân khấu và khán đài DIFF 2024 được đầu tư quy mô lớn hơn. Sân khấu chính DIFF 2024 có diện tích sàn khoảng 1.500m2 được thiết kế lấy cảm hứng từ bàn tay, truyền tải thông điệp về thế giới hòa bình, nhân văn đúng với chủ đề của DIFF 2024: “MADE IN UNITY - Kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu”. Khán đài chia thành 4 khu vực với hơn 10.100 chỗ ngồi.

Ông Trần Xuân Hưng, Trưởng Ban quản lý Dự án DIFF, Tập đoàn Sun Group cho hay: “Về mặt đảm bảo an toàn cho du khách tham dự Lễ hội pháo hoa năm nay, phần khán đài, chúng tôi thiết kế lại theo tiêu chuẩn mới nhất. Về mặt xây dựng, chúng tôi tính toán chịu tải của khán đài đảm bảo an toàn nhất. Phần kiến trúc, các khu vực thoát hiểm, các khoảng cách thoát hiểm theo quy định cần thiết. Tất cả đảm bảo khi đưa vào vận hành, khán giả cảm thấy an toàn, hầu hết các góc nhìn đều đẹp”.

Khu vực bãi bắn phía bờ Tây sông Hàn

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng huy động toàn bộ công nhân viên tổng dọn vệ sinh trong 5 đêm diễn ra DIFF 2024. Theo kế hoạch, mỗi đêm đơn vị huy động khoảng 200 người cùng 10 xe chuyên dụng tưới nước rửa đường, quét cơ giới trả lại hiện trạng các tuyến đường khu vực phục vụ DIFF như ngày bình thường vào lúc 6h sáng hôm sau.

Do quy mô khán đài mở rộng, dự kiến khán giả sẽ đông hơn, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng lắp đặt 68 nhà vệ sinh di động, 200 thùng rác các loại tại khu vực khán đài, bãi bắn và các khu vực tập trung đông người. Ngoài ra, đơn vị tăng cường vệ sinh môi trường 28 tuyến đường, 6 cây cầu, vớt rác trên sông Hàn, vệ sinh các bãi biển du lịch, đảm bảo mỹ quan phục vụ người dân và du khách trong dịp diễn ra lễ hội pháo hoa.

... Khu vực khán đài DIFF 2024 gấp rút hoàn thiện

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng thông tin: “Để tăng cường công tác vệ sinh, năm nay, công ty đề xuất phương án cụ thể. Theo kinh nghiệm, với lượng lớn du khách và đặc biệt năm nay mở rộng khán đài lớn hơn, do đó, tần suất phục vụ vệ sinh cũng như bố trí thêm nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân và du khách xem pháo hoa sẽ được tăng cường hơn so với mọi năm”.

Đến thời điểm này, nhiều cơ sở dịch vụ, lưu trú, ăn uống tại thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ hội pháo hoa. Nhiều chủ cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, dọc sân khấu, lễ đài đã tu sửa hàng quán, cho thuê chỗ ngồi xem pháo hoa kèm dịch vụ ăn uống với mức giá từ 100.000 đồng đến 350.000 đồng mỗi khách.

DIFF 2024 diễn ra từ ngày 8/6 đến 13/7 với 5 đêm tranh tài của 8 đội

Trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng phối hợp các lực lượng, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Theo ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng thì tất cả phải bảo đảm an toàn cho người dân và du khách: “Chúng tôi ra quân thanh tra, kiểm tra nhà hàng, quán ăn, các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các điểm cung cấp lương thực, thực phẩm chính của thành phố. Từ đó chấn chỉnh, phát hiện các sai phạm của các cơ sở. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ các cơ sở thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu phát hiện những hành vi vi phạm quy định, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

DIFF 2024 diễn ra từ ngày 8/6 đến 13/7 với 5 đêm thi bắn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và 7 đội pháo hoa quốc tế gồm: Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan. Trong dịp này sẽ có khoảng 40 hoạt động đồng hành, bên lề, trong đó có nhiều chương trình mới lần đầu xuất hiện như: Trình diễn nghệ thuật dưới nước Jetski và Flyboard, Random Dance Kpop, lễ hội Water Fest...

