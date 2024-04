Quảng Nam yêu cầu rà soát các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An

Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng đang thi công nhiều gói thầu trên khắp cả nước Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, được thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8-2020 là 300 tỉ đồng, đến tháng 1-2022 vốn điều lệ nâng lên 800 tỉ đồng. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Nhiều năm gần đây, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỉ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập, hoặc thành viên liên danh, Thuận An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.