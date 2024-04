Triệu tập các tài xế đoàn xe rước dâu dừng, đỗ giữa đường để chụp ảnh

Theo đó, vụ việc được xác định diễn ra vào khoảng 14h50 ngày 21/4 tại Km 1+500 đường trục Bắc - Nam (địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Đoàn xe rước dâu không đeo biển số dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới, gây mất TTATGT.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ trái phép trên đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.



Tiến hành xác minh, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương xác định được 4 phương tiện liên quan gồm xe ô tô nhãn hiệu BMW 430i màu hồng BKS: 34A-744.XX. do Nguyễn Văn N. (SN 1999) điều khiển; xe ô tô màu trắng BKS: 34A-661.XX do Nguyễn Thị D. (SN 1996) điều khiển; xe ô tô nhãn hiệu Porsche màu cam BKS: 30L-369.XX do Lê Thị Thu Th. (SN 1999) điều khiển và một chiếc Maybach S400 không gắn biển số do Phạm Đức H. (SN 1996) điều khiển.

Làm việc với cơ quan Công an, các tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Các tài xế vi phạm tại cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 21/4, anh Nguyễn Văn N. tổ chức đám cưới nên có mượn của anh Phạm Đức H. ba xe ô tô để sử dụng trong ngày trọng đại gồm: 34A-744.XX, 34A-661.XX, chiếc Maybach S400 không biển số và xe 30L-369.XX. của anh Nguyễn Trọng Tr.

N. cũng nhờ anh H., chị Th., chị D. (đồng nghiệp cùng công ty) lái xe còn mình trực tiếp điều khiển xe dâu.

Trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) về nhà tổ chức đám cưới. Khi đi đến Km 1+500 đường Trục Bắc - Nam thì cả đoàn dừng, đỗ xe trên lòng đường theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm, gây ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam. Sau đó, đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.

Hiện Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của các cá nhân trên để đảm bảo việc xử lý và xe ô tô nhãn hiệu Maybach S400 không biển số để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Tác giả: Thủy Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn