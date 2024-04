Hương Tràm phản hồi thông tin bí mật sinh con, bố ruột 2 em bé sinh đôi cũng lên tiếng

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Chơi đùa với cháu trai, Hương Tràm bị dân mạng hiểu lầm là đang chăm con.

Mới đây, Hương Tràm chính thức lên tiếng về tin đồn cô bí mật sinh cặp song sinh tại Mỹ rầm rộ suốt thời gian vừa qua. Nguồn cơn ban đầu từ bức ảnh nữ ca sĩ chụp ảnh cùng 2 bé song sinh hồi đầu năm 2024.

Phủ nhận thông tin trên, đại diện Hương Tràm bức xúc vì danh tiếng và hình ảnh nữ ca sĩ bị bôi nhọ. Đại diện cho biết Hương Tràm đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cặp song sinh.

Hương Tràm lên tiếng trước tin đồn sinh con tại Mỹ.

Phía Hương Tràm nói rõ: "Thời gian này, Hương Tràm đã có mặt tại Việt Nam sau 4 năm du học và bắt đầu hành trình cống hiến với nghệ thuật tại quê nhà. Tuy nhiên, một số thông tin sai sự thật đang bị lan truyền và bôi nhọ hình ảnh của cô, đã gây ảnh hưởng không ít đến công việc của Hương Tràm.

Hương Tràm cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình của em bé sinh đôi mà cô đã chụp ảnh, vô tình bị lôi vào câu chuyện 'bôi nhọ sai sự thật về đời tư Hương Tràm'".

Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 bé song sinh.

Đại diện cho biết thêm giọng ca Em gái mưa sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý thông tin sai thực thật: "Phía công ty và Hương Tràm sẽ thực hiện hành động pháp lý mạnh mẽ để đối phó với những thông tin sai sự thật nhắm vào cô trên các trang thông tin, mạng xã hội. Chúng tôi đang tiến hành thu thập thêm chứng cứ về các hành vi bôi nhọ và phỉ báng Hương Tràm".

Cùng thời điểm, một tài khoản mạng xã hội tên Derek Lê - là bố của 2 em bé song sinh chụp cùng Hương Tràm, cũng lên tiếng đính chính. Anh cho biết gia đình buồn và gặp nhiều rắc rối liên quan đến nữ ca sĩ. Kèm theo bài viết, Derek Lê đăng tải loạt hình ảnh của 2 con bên cạnh gia đình.

Anh Derek Lê nói rõ: "Xin chào mọi người, chúng tôi rất buồn khi hình ảnh con của chúng tôi bị đem ra photoshop và nói sai sự thật. Phía Hương Tràm đã gọi điện xin lỗi vì những phiên phức không đáng có.

Nhưng chúng tôi hiểu cô ấy cũng là nạn nhân của việc bôi nhọ hình ảnh qua mạng xã hội. Rất mong mọi người hiểu và chung tay dập tắt những thông tin sai sự thật".

Bố ruột cặp song sinh lên tiếng nói rõ những thông tin sai sự thật.

Hơn 4 năm kể từ khi thông báo sang Mỹ du học, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Hương Tràm vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Từ thời điểm đó đến nay, cô liên tục vướng tin đồn bí mật sang Mỹ sinh con mặc dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận.

Có lần, Hương Tràm đăng tải bức ảnh siêu âm kèm dòng chú thích: "Tình yêu từ mọi hình thức khác nhau nhưng chỉ có một tình yêu vô điều kiện", khiến cộng đồng mạng càng thêm "đoán già đoán non". Hay một lần khác, khi đăng video chơi đùa với cháu trai, người đẹp bị hiểu lầm là đang trông con.

Bức ảnh siêu âm từng gây xôn xao của Hương Tràm.

Tháng 7/2023, Hương Tràm lên tiếng phủ nhận tin đồn sang Mỹ sinh con. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ công khai nếu thực sự có tin vui vì "có con là phước".

Cô bộc bạch: "Tôi từng nhiều lần được hỏi câu này nhưng cứ tưởng mọi người hỏi đùa, hóa ra các bạn nghĩ như vậy thật. Tôi không có em bé nào hết. Nếu có con, tôi không ngại chia sẻ hạnh phúc làm mẹ với khán giả và những người yêu thương mình".

Nữ ca sĩ cho biết nếu có con cô sẽ công khai.

Thời gian qua, Hương Tràm thường xuyên cập nhật hình ảnh liên quan đến hoạt động nghệ thuật lên mạng xã hội. Cô hé lộ thêm một vài khoảnh khắc ấm áp bên cạnh gia đình. Riêng về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ kín tiếng, không chia sẻ.

Ngày 25/4 vừa qua, Hương Tràm thông báo chính thức trở về Việt Nam ca hát. Màn tái xuất tại quê nhà của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ háo hức.

Hương Tràm khoe ảnh quây quần bên gia đình.

Nữ ca sĩ kín tiếng trong chuyện tình cảm.

