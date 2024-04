Tạm giữ người leo lên xe cảnh sát đốt xe tang vật

Người vi phạm leo lên xe xử lý vi phạm giao thông đốt luôn xe máy - Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan chức năng, khuya 28-4, tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lái xe trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã tư Lộc An (huyện Long Thành).

Video người đàn ông leo lên xe cảnh sát giao thông, đốt xe tang vật ở Đồng Nai

Khi đó, một người đàn ông lái xe máy bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn bất ngờ leo lên xe xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông bật lửa đốt xe, và lửa bốc cháy ngay trên chiếc xe chở tang vật của lực lượng cảnh sát giao thông.

Theo hình ảnh từ camera, trước khi người đàn ông leo lên xe, có ba người mặc sắc phục cảnh sát giao thông đứng đó nhưng không khống chế đối tượng, mà dùng điện thoại đứng quay, chưa tuân thủ các quy trình xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ.

Khi đối tượng leo được lên xe xử lý đã lật xe máy đốt xe.

Người đốt xe vi phạm được xác định là Lê Văn Thắng (40 tuổi, quê Quảng Nam), hiện đã bị công an tạm giữ.

Bước đầu công an cho biết trong vụ đốt xe có 4 chiếc xe máy (gồm cả xe máy của những người vi phạm khác) và xe chuyên dụng xử lý vi phạm đã bị thiệt hại.

Hiện Công an huyện Long Thành đang tạm giữ người đốt xe vi phạm để điều tra vụ việc.

Tác giả: HÀ MI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ