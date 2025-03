Phóng to clip người vợ quằn quại trong phòng trọ chật hẹp, thái độ vô cảm của chồng con gây đau lòng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng sinh hoạt của một gia đình nhỏ bên trong căn phòng trọ chật hẹp. Đáng nói, hành động của các thành viên trong gia đình lại khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Theo dõi đoạn clip dài hơn 1 phút được cắt từ camera an ninh cho thấy cảnh sinh hoạt của gia đình nhỏ 4 thành viên. Quan sát đoạn clip cho thấy sau khi đi làm trở về, người mẹ trẻ cố gắng lê từng bước nặng nề vào đến chiếc giường nhỏ. Khuôn mặt tái nhợt, chị ôm bụng, cố nén cơn đau quặn thắt cố gắng nằm xuống giường. Cơn đau bụng khiến người phụ nữ quằn quại, đưa tay dụi mắt liên tục thể hiện sự khó chịu.

Thế nhưng người phụ nữ không hề kêu than mà vẫn im lặng chịu đựng cơn đau, mong có một lời hỏi han, một sự quan tâm từ chồng và các con.

Thế nhưng, đáp lại chị chỉ là sự thờ ơ đến lạnh lùng. Chồng chị đang ngồi dưới sàn nhà ăn cơm cùng cô con gái nhỏ đang tập trung xem điện thoại. Thỉnh thoảng lạnh lùng đưa mắt quay lại nhìn vợ rồi lại tiếp tục dùng bữa chứ không hề hỏi han hay chăm sóc vợ. Riêng cầu con trai thì đang nằm dài trên giường xe TV. Khi thấy mẹ nằm xuống vì đau đớn thì chỉ đưa ngoảnh ra nhìn thờ ơ, dịch chân nhường chỗ rồi lại tập trung xem chương trình ưa thích. Không ai buồn hỏi han xem chị có ổn không, chị đang gặp vấn đề gì.

Sau đó, người phụ nữ đã cố gắng chịu đựng cơn đau để dứng dậy, thế nhưng gương mặt vẫn liên tục nhăn nhó, tái nhợt vì cơn đau hành hạ.

...

Không rõ người phụ nữ đang gặp vấn đề gì về sức khỏe, thế nhưng thái độ của các thành viên trong gia đình đã khiến nhiều người cảm thấy ức chế. Bởi khi thấy mẹ hay vợ đau ốm mà cả chồng và con đều chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục với thế giới riêng của mình. Không ai chạy lại đỡ mẹ, không ai lo lắng hay hoảng sợ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người đau lòng.

"Một người phụ nữ dành cả đời lo lắng cho gia đình, vậy mà khi chị ấy đau đớn, lại không ai bận tâm. Bố mẹ chính là tấm gương phản chiếu cho con cái noi theo, anh chống quay lại liếc nhìn rồi mặc kệ - nghĩ mà chạnh lòng", tài khoản D.A bình luận.

"Phụ nữ không phải là siêu nhân. Ai cũng có lúc mệt mỏi, bệnh tật. Đừng để đến khi mất đi rồi mới biết hối hận! Sự thờ ơ trong gia đình đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự phản bội. Hy vọng những người chồng, người con đọc được câu chuyện này mà nhìn lại bản thân", tài khoản P.L chia sẻ.

Sự vô cảm không chỉ làm tổn thương người phụ nữ trong câu chuyện này, mà còn phản ánh một thực trạng đáng báo động: Nhiều gia đình dần đánh mất đi sự quan tâm, sẻ chia giữa các thành viên. Liệu đến bao giờ, người phụ nữ mới thực sự được yêu thương và trân trọng trong chính ngôi nhà của mình?

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn