Đám cưới đặc biệt của chú rể 49 tuổi, cô dâu 48 tuổi xôn xao MXH, gia đình tiết lộ một điều càng đáng kinh ngạc

Từ những hình ảnh, đoạn video được chia sẻ, có thể thấy, dù cô dâu chú rể đều đã ở độ tuổi U50 nhưng đám cưới của cả hai vẫn diễn ra với đầy đủ mọi nghi lễ truyền thống, từ ăn hỏi đến rước dâu, đón dâu hay các nghi thức cúng tổ tiên… đều được thực hiện đầy đủ và trang trọng. Họ về với nhau trong niềm vui hân hoan của họ hàng đôi bên và những lời chúc phúc.



Trong khi chú rể khoác trên mình bộ vest chỉnh tề cùng đoàn bê lễ trang trọng tới nhà dâu hỏi vợ thì cô dâu cũng lần đầu mặc trên mình chiếc áo dài cưới màu đỏ truyền thống, cùng chồng tay trong tay ở ngày trọng đại nhất cuộc đời. Dáng vẻ và những hành động ngọt ngào của cả hai không hề thua kém bất cứ cặp đôi trẻ nào.

Người chia sẻ đoạn clip cũng chính là họ hàng của chú rể cũng cho biết thêm, dù đã nhiều tuổi nhưng đây đều là lần đầu kết hôn của cả hai người. Đám cưới diễn ra là điều mà tất cả họ hàng, người thân đều mong đợi đã lâu.

Chứng kiến những hình ảnh trong lễ cưới đặc biệt này, nhiều người đã không khỏi xúc động và gửi tới cặp đôi mới cưới những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

"Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến... Chúc hai anh chị hạnh phúc."

“Không phải ai cũng có cơ hội tìm được tình yêu ở độ tuổi này, nhưng khi đã tìm thấy, họ sẽ biết quý trọng hơn rất nhiều.”

Hiện, đám cưới này vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng.

