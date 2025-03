Phóng to clip bóng trắng xuất hiện ngoài cửa sổ bệnh viện lúc nửa đêm, dân mạng lạnh sống lưng

Mới đây, một đoạn clip ngắn được quay lại từ phòng bệnh trong bệnh viện vào ban đêm đã khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình.

Theo đó, khi bệnh nhân đang nằm ngủ thì bất chợt xuất hiện một bóng trắng mờ ảo ngoài cửa sổ. Đáng nói, hình ảnh bóng trắng như mặt người chỉ thập thò, di chuyển nhẹ ở góc cửa sổ. Ngay sau đó nhanh chóng biến mất.

Khi phóng to hình ảnh, nhiều người không khỏi hoang mang bởi hình dáng kỳ lạ, trông giống như mặt người đang từ bên ngoài nhìn vào trong phòng.

Kèm theo đó là dòng chia sẻ, "Gần 11h đêm quay được khúc này tại Bệnh viện mọi người ạ, không biết là người hay gì nhưng giờ em không ngủ nổi luôn á".

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi rùng mình, nhất là khi bệnh viện vốn dĩ là nơi gắn liền với nhiều câu chuyện bí ẩn. "Nhìn ban đầu tưởng không có gì, nhưng phóng to lên thì rợn hết cả người!", tài khoản D.L chia sẻ.

Trong khi một số người còn đang bán tín bán nghi thì không ít dân mạng đã để lại bình luận trấn an cho rằng không nên sợ hãi những thứ không có thật. Rất có thể, bóng trắng bên ngoài cửa sổ chính là kẻ gian lợi dụng sở hở lúc đêm khuya để trộm tài sản của bệnh nhân.

"Trộm chứ còn gì. Nhắc mọi người để cẩn thận điện thoại với ví tiền nhất là trong lúc đêm hôm, vắng người qua lại", tài khoản P.A bình luận.

"Đi viện gặp ma còn đỡ hơn gặp trộm, toàn trà trộn vào viện canh tối người ta ngủ là đi mò đồ. Nhiều khi đang ngủ ngon hé mắt ra thấy thân ảnh lướt ngang rồi mất đồ mới rén. Kia chắc rình trộm đồ mà thấy có điện thoại quay là lẩn mất kìa", tài khoản B.A.D nhắc nhở.

Dù thực hư chưa được làm rõ, nhưng đoạn clip này vẫn đang thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn