Ô tô lao xuống mương rồi lật nhiều vòng, nữ tài xế văng khỏi xe

Your browser does not support the video tag.

Một phụ nữ trẻ đã bị văng ra khỏi ô tô sau khi xe lao xuống mương ven đường và lật úp, nhưng may mắn là cô ấy vẫn sống sót.

Đoạn clip do @mynewshub đăng tải trên nền tảng X cho thấy người phụ nữ ngồi đờ đẫn sau khi bị văng khỏi xe. Người này sau đó đứng dậy và la hét điều gì đó không rõ ràng. trước khi đứng dậy và hét lên điều gì đó không rõ ràng. Vụ việc được cho là xảy ra ở thành phố Bintulu, bang Sarawak, Malaysia.

... Nữ tài xế văng ra khỏi chiếc xe ô tô.



Chú thích có nội dung: "Cô ấy bị văng ra khỏi xe! Vào khoảng 2h chiều đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi trên đường Sibu, Bintulu. Trong đoạn clip, bạn có thể thấy chiếc xe của cô ấy mất kiểm soát gần một công trường xây dựng trước khi đâm vào một con mương và lật nhiều vòng".

Nữ tài xế bị văng ra khỏi xe nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc cũng là một bài học quan trọng về sự cần thiết của dây an toàn khi lái xe.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn