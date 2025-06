Xe máy chở ba học sinh lao xuống mương nước

Your browser does not support the video tag.

Video: Camera an ninh địa phương

Tình huống giao thông: Ngã tư giao cắt ở đoạn đường khá vắng vẻ ở xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, xe máy chở ba người trạc tuổi học sinh THPT lao khá nhanh, không ai đội mũ bảo hiểm. Khi ra tới giữa ngã tư, một xe van lúc này rẽ trái. Người điều khiển xe máy giật mình, chếch lái sang trái nhưng không phanh kịp.

...

Xe máy lao thẳng xuống mương sau tình huống này. Người ngồi sau cùng nhảy ra ngoài, bám được vào thành cầu. Hai người còn lại lao xuống mương cùng xe máy. Hai thanh niên và phương tiện sau đó được người dân giúp đỡ. Mương nước không quá sâu nên không có thiệt hại về người.

Kỹ năng lái xe: Khi tới gần ngã tư, các phương tiện cần giảm tốc độ, người lái tập trung quan sát hai bên đường, buông ga, sẵn sàng rà phanh. Đồng thời, người lái xe máy phải đến tuổi lái xe, đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định (hai người gồm cả người lái), trừ trường hợp chở người đi cấp cứu.

Người 14-16 tuổi lái xe máy sẽ bị phạt cảnh cáo, trong khi người 16-18 tuổi lái xe máy bị phạt 400.000-600.000 đồng, theo Nghị định 168/2024. Luật Việt Nam quy định từ 18 tuổi mới được thi bằng lái xe máy (trên 50 phân khối). Trong khi đó, mức phạt chở theo 2 người trên xe cũng là 400.000-600.000 đồng. Mức phạt không đội mũ bảo hiểm cũng là 400.000-600.000 đồng cả với người lái xe và người được chở.

Tác giả: Minh Hy

Nguồn tin: Báo VnExpress