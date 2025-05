Xe chở khách dự tiệc cưới lao xuống mương, 5 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn giao thông ở Hardoi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của 5 người và khiến 6 người khác bị thương nặng khi một chiếc xe Ertiga chạy quá tốc độ chở khách dự tiệc cưới mất lái và lao xuống mương.

Các nạn nhân đang trở về làng Patiyanim ở khu vực đồn cảnh sát Pali, sau khi tham dự một đám cưới ở làng Kusuma.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo các viên chức, chiếc xe đã chạy quá tốc độ và bị lật sau khi tài xế mất kiểm soát tại một khúc cua gấp trên đường Alamnagar. Chiếc xe chở 11 người, bao gồm Jitendra, con trai ông là: Siddharth, Ramu, Akash và Johri - tất cả đều là cư dân của Patiyanim.

Cả 5 người đều được tuyên bố tử vong ngay sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Shahabad. 6 người còn lại bị thương nghiêm trọng và được chuyển đến cơ sở y tế cao hơn để điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe, đưa đi khám nghiệm tử thi. Các thủ tục pháp lý hiện đang được thực hiện.

Anuj Kumar Mishra, Cảnh sát Circle, xác nhận thông tin chi tiết, nói và nói rằng: "Vào ngày 31/5, một chiếc xe chở khách dự tiệc cưới từ Mohalla đã bị lật gần ngã rẽ Bhuppa Purwa. 5 người đã được tuyên bố là đã tử vong và 6 người khác đã được chuyển đến một trung tâm cấp cao hơn. Các thủ tục khám nghiệm tử thi đang được tiến hành".

