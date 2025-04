Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm, 4 người tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, 4 người, bao gồm hai trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến hai chiếc xe trên đường cao tốc Rajkot-Bhavnagar, Ấn Độ, vào ngày 19/4. Vụ va chạm xảy ra giữa một chiếc Alto và một chiếc xe Honda City, dẫn đến hỏa hoạn.

Chiếc xe Alto bốc cháy ngay sau vụ tai nạn, khiến cả 4 người trên xe tử vong tại chỗ. Các nạn nhân được xác định là Niruben Makwana (30 tuổi), Hetvi Makwana (4 tuổi), Hemanshi Sarvaiya (19 tuổi) và Mitul Sakariya (13 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn.

Ba người khác bị thương trong vụ tai nạn và được đưa đến bệnh viện dân sự để điều trị. Những người bị thương bao gồm Sahil Sarvaiya (22 tuổi), Hiren Makwana (15 tuổi) và Nituben Sakariya (40 tuổi).

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã đến hiện trường và bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe Honda City liên quan đến vụ tai nạn cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, tuy nhiên mức độ thiệt hại và tình trạng của những người ngồi trong xe vẫn chưa được thông tin chi tiết.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn