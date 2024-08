Tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, ít nhất 2 ô tô bốc cháy

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ việc.

Ngày 8-8, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra tai nạn nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ.

Ô tô cháy ngùn ngụt.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40, một số xe đã tông nhau trên cầu Phú Mỹ (đoạn hết dốc cầu Phú Mỹ), hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức.

Bước đầu xác định có khoảng 6 xe tông liên hoàn. Trong đó có ít nhất 2 ô tô bốc cháy dữ dội được người dân nỗ lực dập lửa.

Cũng có trường hợp mắc kẹt trong ô tô buộc người dân phá cửa cứu người.

... Ô tô mang biển số TP HCM nát bét.

Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ô tô và đầu xe tải bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường.

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường.

