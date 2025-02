Ô tô bốc cháy dữ dội ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe ô tô trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 5-2 trên tuyến Quốc lộ 281 đoạn qua địa bàn xã Thạch Châu.

Theo đó, xe ô tô con màu đen mang BKS 38A, do 1 nam tài xế tên L. (trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 281 theo hướng từ Thạch Châu lên TP Hà Tĩnh. Khi tới địa phận thôn Đức Châu, xã Thạch Châu thì ô tô này bất ngờ xảy ra bốc cháy dữ dội.

Hiện trường ô tô bốc cháy

Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế đã đánh lái sang vệ đường, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu ô tô, sau đó lan ra các khu vực khác của xe, cột khói bốc cao nghi ngút.

Hiện trường ô tô bốc cháy dữ dội

Mặc dù sau đó lực lượng chức năng, người dân và tài xế đã nỗ lực dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, hạn chế người dân lại gần khu vực hiện trường cháy xe.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, ô tô đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

>> Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy xe ô tô:

