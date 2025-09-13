Nhiều tuyến đường công vụ chưa được hoàn trả sau thi công Cao tốc Bắc - Nam

Ghi nhận của Văn Hoá tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 13.9. Tại tuyến đường công vụ trục chính số 01 dài khoảng 1,3 km đi qua thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) hiện nham nhở “ổ voi”, “ổ gà”, mặt đường bong tróc, bụi mù mịt.

Tuyến đường công vụ trục chính số 01 là đường liên xã, có lưu lượng người giao thông lớn

Hiện trạng tuyến đường này chằng chịt ổ voi, ổ gà

Người dân tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Tại tuyến đường trục số 02 đoạn qua thôn Vĩnh Cát cũng xuống cấp nặng. Đoạn tuyến này dài khoảng 120m đã bị hư hỏng nghiêm trọng do bị cày nát bởi xe chở vật liệu phục vụ thi công cao tốc.

Anh Lê Hữu Tuấn (trú thôn Vĩnh Cát) cho biết: “Đường hỏng, bụi mù mịt khi nắng, lầy lội khi mưa trong khi hàng ngày, có hàng trăm học sinh hai trường THCS và Tiểu học Tô Hiến Thành phải đến trường qua trục đường này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vô cùng nguy hiểm. Người dân ở đây phải đóng kín cửa cả ngày để tránh bụi”.

Nham nhở tại tuyến đường trục số 02

Cán bộ xã Toàn Lưu khẳng định, trước đây các tuyến trục xã còn tốt, việc vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận lợi. Sau khi cho đơn vị thi công mượn để phục vụ cao tốc, mặt đường bị cày nát nhưng chưa được hoàn trả dù đã có cam kết từ tháng 4.2023.

...

Tương tự, tại xã Trường Lưu, nhiều tuyến đường dân sinh cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Đơn cử như tuyến DH34 dài 4,2 km, từ ngã tư cây xăng Quốc lộ 281 đến Quốc lộ 15A, được mượn làm đường công vụ, nay nhiều đoạn nứt gãy, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa. Đặc biệt, tuyến đường độc đạo vào thôn Đông Vĩnh bị chia cắt, khiến một số hộ dân rơi vào cảnh cô lập. Người dân phải đi nhờ sân UBND xã Trường Lưu để đảm bảo việc đi lại hàng ngày.

Đường xuất hiện ổ voi, ổ gà, nham nhở đá dăm đang là thực trạng chung tại các tuyến đường công vụ phục vụ thi công Cao tốc Bắc - Nam chưa được hoàn trả

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu cho biết, chính quyền đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, để thi công Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, các nhà thầu đã mượn tổng cộng 153,38 km đường, trong đó 53,46 km đường tỉnh và gần 100 km đường địa phương. Các biên bản cam kết hoàn trả đã được ký với chính quyền từ đầu dự án, nhưng đến nay nhiều tuyến vẫn dang dở.

Đường xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn cho người tham gia giao thông

Ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng thông tin, tỉnh đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông. Mới đây nhất, vào chiều 11.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã yêu cầu các bên phải hoàn thành việc hoàn trả ngay trong tháng 9 này.

Trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long thừa nhận, việc hoàn trả chậm hơn cam kết do nhiều nguyên nhân và khẳng định sẽ phối hợp cùng nhà thầu, chính quyền địa phương khắc phục toàn bộ các tuyến đường công vụ trong tháng 9.2025.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa