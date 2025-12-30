Hàng trăm cô dâu Nepal bị rao bán cho đàn ông Trung Quốc, giới chức hai nước vào cuộc

Ảnh chụp màn hình một tài khoản WeChat đăng tải video "quảng bá" các "cô dâu Nepal" - Ảnh: SCMP

Theo báo SCMP, Nepal đang tăng cường kiểm tra và xử lý các hoạt động môi giới hôn nhân xuyên biên giới trái phép, sau khi nhà chức trách phát hiện nhiều trường hợp "cò mối" và các nền tảng trực tuyến tiếp thị phụ nữ Nepal như những "cô dâu tương lai" cho công dân Trung Quốc.

Những vụ việc này đã dấy lên lo ngại về nạn buôn người, lừa đảo hôn nhân và xâm phạm quyền phụ nữ, buộc chính quyền Nepal phải siết chặt thực thi pháp luật và phát đi các cảnh báo chính thức.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cũng ban hành khuyến cáo du lịch nhân dịp năm mới, cảnh báo công dân Trung Quốc về việc "mua bán cô dâu" tại Nepal.

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh công dân không nên mù quáng tin tưởng các công ty môi giới hôn nhân hay cá nhân trung gian, đồng thời cảnh báo rằng mọi hoạt động môi giới hôn nhân xuyên biên giới mang tính lừa đảo hoặc vì lợi nhuận đều vi phạm pháp luật Trung Quốc.

"Người dân cần hiểu rõ các rủi ro pháp lý, văn hóa, cũng như các vấn đề liên quan đến phân chia tài sản và quyền nuôi con trong hôn nhân xuyên biên giới. Không nên dễ dàng tin tưởng các hình thức môi giới trái phép và cần tránh xa những đường dây môi giới bất hợp pháp" - thông báo của Đại sứ quán nêu rõ.

Cảnh báo này được đưa ra sau hàng loạt vụ việc gần đây tại Nepal liên quan đến nghi vấn môi giới hôn nhân trái phép có sự tham gia của công dân Trung Quốc.

Giới chức cũng lưu ý rằng các đường dây môi giới trực tuyến đang mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á, làm gia tăng nguy cơ lừa đảo và vi phạm pháp luật xuyên quốc gia.

Tác giả: TÂM DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ