Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản Hoàng Trung Dũng làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ tiến sĩ chính trị học, cử nhân ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Dũng có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 2-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản.