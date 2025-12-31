Hà Tĩnh vinh danh những gương mặt vàng SEA Games 33

Sáng 31.12, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ gặp mặt, tuyên dương và khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan.

Dự lễ tuyên dương có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo Sở VHTTDL, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Toàn cảnh lễ tuyên dương



SEA Games 33 diễn ra trong bối cảnh thể thao khu vực Đông Nam Á có trình độ chuyên môn ngày càng cao, mức độ cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các môn thi đấu. Trong thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng để lại dấu ấn rõ nét.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, tại SEA Games 33, Hà Tĩnh có 11 VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia ở các môn Điền kinh, Karate, Đua thuyền Rowing, Đua thuyền Sailing, Bắn súng và Bóng đá nam.

Với bản lĩnh thi đấu vững vàng, ý chí quyết tâm cao, các VĐV Hà Tĩnh đã giành tổng cộng 11 huy chương gồm: 8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho các VĐV xuất sắc



Ở môn Điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Ngọc giành 3 HCV ở các nội dung 400m nữ 4x400m, tiếp sức nam nữ và 4x400m tiếp sức nữ. VĐV Lê Ngọc Phúc giành 1 HCV nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ, 1 HCB nội dung 4x400m tiếp sức nam và 1 HCĐ nội dung 400m nam.

VĐV Nguyễn Trung Cường xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nam.

Ở môn Karate, VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm thi đấu ấn tượng giành 2 HCV ở các nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 61kg và kumite đồng đội nữ, tiếp tục khẳng định vị thế của karate Hà Tĩnh trên đấu trường khu vực.

...

Ở môn Đua thuyền, VĐV Dư Thị Bông giành HCV nội dung thuyền bốn mái chèo đơn nữ hạng nặng; VĐV Nguyễn Văn Hiểu giành HCB nội dung thuyền bốn mái chèo đôi nam hạng nhẹ.

Ở môn Bóng đá nam, cầu thủ Lê Viktor góp mặt trong đội tuyển Việt Nam giành HCV.

Khen thưởng các HLV



Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho VĐV Dư Thị Bông - thành viên Đội tuyển Rowing quốc gia và ông Đường Thanh Bình - HLV Đội tuyển Rowing quốc gia. Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho VĐV Nguyễn Văn Hiểu - Đội tuyển Rowing quốc gia.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, SEA Games 33 không chỉ là sân chơi thể thao đơn thuần mà còn là nơi thử thách bản lĩnh ý chí và tinh thần dân tộc của các VĐV. Qua các phương tiện truyền thông, người dân Việt Nam được chứng kiến những khoảnh khắc thi đấu đầy cảm xúc, những hình ảnh cống hiến hết mình của các VĐV trên đấu trường khu vực.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, để có được những tấm huy chương danh giá, để lá cờ Tổ quốc tung bay và Quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào, phía sau đó là cả một quá trình rèn luyện bền bỉ đổ nhiều mồ hôi, nước mắt. Các VĐV phải chấp nhận xa gia đình, đối mặt với chấn thương, áp lực tâm lý và nhiều khó khăn trong sinh hoạt, tập luyện.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở VHTTDL chụp ảnh cùng các VĐV, HLV có thành tích xuất sắc



Với thành tích 8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ của 11 VĐV Hà Tĩnh tại SEA Games 33, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đây là kết quả rất đáng trân trọng và tự hào nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất sân bãi và điều kiện ăn ở còn nhiều hạn chế. Thành tích đó là trái ngọt của sự nỗ lực kiên trì và quyết tâm không ngừng nghỉ của các HLV và VĐV; đồng thời khẳng định hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh và các chính sách phát triển thể thao thành tích cao.

Buổi gặp mặt tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các HLV, VĐV; đồng thời tạo động lực để thể thao Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư có trọng tâm, xây dựng lực lượng kế cận hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá