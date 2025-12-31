Hà Tĩnh: Phát hiện 300kg ruốc bông có mùi lạ trên đường đi tiêu thụ

Chiều ngày 31/12, ông Kiều Thái Lưu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 300kg ruốc bông thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, trưa cùng ngày (31/12), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ô tô mang BKS 38C-197.83 do ông N.V.Đ điều khiển.

300kg ruốc bông bẩn đang trên đường đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Thời điểm trên, đoàn kiểm tra phát hiện ông Đ. đang vận chuyển để tiêu thụ 300kg ruốc bông thịt, chứa đựng trong 6 bao tải lớn (mỗi bao tải đựng 10 túi nhỏ, mỗi túi chứa 5kg ruốc bông thành phẩm). Trên bao bì không có nhãn hàng hóa, thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ.

Ông N.V.Đ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên. Hàng hóa đã có dấu hiệu bị mốc, chuyển màu và có mùi lạ. Tổng số hàng hóa vi phạm trị giá 24 triệu đồng.

...

Đội Quản lý thị trường số 2 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.Đ 17.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

Tiêu hủy số hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Trước đó ngày 30/12, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Ban Chỉ đạo 389 xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật của hộ kinh doanh N.V.H.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tàng trữ, kinh doanh 250 kg mỡ động vật thành phẩm và 70 kg mỡ chưa chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số thực phẩm đã biến đổi màu sắc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, được chế biến để bán ra thị trường.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý cơ sở kinh doanh nói trên theo quy định.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn