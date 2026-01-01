TAND tỉnh Hà Tĩnh thông báo chuyển trụ sở làm việc

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 26/01/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sau thời gian xây dựng, trụ sở làm việc mới của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới: số 186A, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.



Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Nguyễn Hà Ngân

