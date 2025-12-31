Hà Tĩnh khánh thành Phòng thực hành Giáo dục STEM trị giá 3,5 tỉ đồng

Các đại biểu tham quan phòng học STEM tại Trường Chuyên Hà Tĩnh.

Sáng 30/12, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Lễ khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Petrovietnam; ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng Giám đốc PV GAS; bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phòng thực hành giáo dục STEM này là một phần của chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM, nhằm hiện thực hóa chủ trương đổi mới giáo dục, phát triển năng lực sáng tạo và tư duy kỹ thuật cho học sinh. Tỉnh Hà Tĩnh có 3 cơ sở giáo dục được lựa chọn triển khai là các trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Lê Văn Thiêm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Petrovietnam nhấn mạnh, đây là dự án giáo dục quy mô lớn, hướng tới nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ có kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, thể hiện quyết tâm của Petrovietnam trong đồng hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn mới.

Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh do Tập đoàn Petrovietnam tài trợ với kinh phí 3,5 tỷ đồng; đây là một trong 100 phòng học STEM được triển khai trên toàn quốc, giúp giải quyết "điểm nghẽn" về cơ sở vật chất trong việc triển khai các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Trao học bổng cho các em học sinh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Ông Hoàng Bá Hùng – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết, sau gần 35 năm xây dựng, nhà trường luôn duy trì vị thế tốp đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục và giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực xã hội hóa, nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh trước đây chưa có điều kiện thực hiện.

"Công trình không chỉ cung cấp hạ tầng hiện đại mà còn mang đến đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đồng hành bồi dưỡng giáo viên và học sinh, giúp nhà trường tiếp cận nhanh nhất với công nghệ tiên tiến," ông Hùng chia sẻ.

Những năm qua, công tác chăm lo cho giáo dục và an sinh xã hội luôn được Petrovietnam quan tâm. Dịp này, Tập đoàn Petrovietnam đã trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần xã hội hóa giáo dục, nơi doanh nghiệp chủ động đầu tư cho "quốc sách hàng đầu" để quyết định tương lai dân tộc.

Phòng thực hành giáo dục STEM được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại như AI, IoT, Robotics và các thiết bị thí nghiệm chuyên sâu nhằm phục vụ các hoạt động thực hành trải nghiệm, nghiên cứu khoa học công nghệ theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng hệ sinh thái STEM, thúc đẩy hướng nghiệp, khởi nghiệp theo định hướng 4.0 và tăng cường kết nối quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà trường vận hành hiệu quả, sáng tạo phòng học STEM được đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự hỗ trợ của Petrovietnam và khẳng định đây là niềm động viên to lớn để trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vai trò đơn vị tiên phong, dẫn dắt chuyên môn trong hệ thống giáo dục tỉnh nhà.

Các em học sinh thỏa sức khám phá đam mê khoa học, đồng thời tiếp cận nhanh nhất với công nghệ tiên tiến.

Bế mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và trực tiếp trải nghiệm các mô hình STEM, thiết bị hiện đại tại phòng học mới. Công trình hứa hẹn sẽ là nơi chắp cánh cho những ý tưởng khoa học độc đáo, đưa giáo dục Hà Tĩnh vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.

Không gian Phòng học STEM tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

