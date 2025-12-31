Người dân Hà Tĩnh giao nộp 3 cá thể động vật quý hiếm

Ngày 30/12, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Phúc trạch, Công an xã Hương Đô và Hạt Kiểm Lâm Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 2 cá thể khỉ vàng từ 3 hộ dân.

Theo đó, 3 người dân tự nguyện giao nộp, gồm: ông Hoàng Minh Sơn (trú tại thôn 6, xã Hương Đô), ông Nguyễn Văn Đạt (trú thôn Tân Phúc, xã Phúc Trạch) và ông Nguyễn Viết Phi (trú tại thôn Trung Lĩnh, xã Phúc Trạch).

Người dân tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm.

...



Được biết, các cá thể khỉ này thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 159 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn