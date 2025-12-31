Từ 5/1/2026, ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch online đối với những chủ thẻ sau

Theo Thông tư 45 sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2024/TT-NHNN, thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với thẻ của khách hàng cá nhân và người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức.

Ngoài ra, đối với khách hàng là tổ chức, chủ thẻ phụ chỉ được sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử khi tổ chức đã thực hiện quy định trên và đăng ký với tổ chức phát hành thẻ, cho phép chủ thẻ phụ đó được thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử.

Thông tư 45 sẽ chính thức có hiệu lực từ 5/1/2026, do đó, những khách hàng chưa hoàn thành đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ, hoặc của người đại diện hợp pháp và chủ thẻ phụ được ủy quyền sử dụng thẻ trước thời gian này, các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ bị dừng theo quy định.

Các giao dịch bằng the vật lý bằng tại máy giao dịch tự động, thanh toán tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, rút tiền mặt hoặc trích nợ tự động vẫn được thực hiện bình thường.

Bên cạnh giao dịch thẻ, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 25/2025/TT-NHNN, kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử (Internet Banking) trên tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Mới đây, ngân hàng VietinBank đã phát đi thông báo, khuyến nghị các khách hàng là tổ chức nhanh chóng bổ sung giấy tờ, khớp thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp và chủ thẻ phụ để tránh bị gián đoạn giao dịch. Khách hàng có thể thực hiện cập nhật ngay trên ứng dụng VietinBank eFAST hoặc tới chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.

Trước đó, nhiều ngân hàng khác như Vietcombank, Agribank, BIDV, Nam A Bank,... cũng đã thông báo về việc tạm dừng giao dịch đối với thẻ doanh nghiệp có giấy tờ tùy thân hết hạn và chưa hoàn tất xác minh sinh trắc học.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn