Hổ dữ vồ ngã người đàn ông rồi vào nhà dân nằm lên giường

Một con hổ đã gây hoảng loạn sau khi đi lạc vào làng Beldi, nằm ở rìa Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh thuộc huyện Umaria, Ấn Độ, vào sáng ngày 29/12, làm bị thương một người dân rồi vào nhà và nằm trên giường.

Sau 8 giờ, các đội kiểm lâm đã thành công trong việc gây mê và bắt giữ con mèo lớn vào buổi tối.

Theo các quan chức lâm nghiệp và người dân địa phương, con hổ được nhìn thấy lần đầu tiên vào khoảng 10h sáng sau khi nó đi vào làng dọc theo rìa các cánh đồng nông nghiệp.

Con hổ vào nhà dân rồi nằm lên giường.



Cơ quan kiểm lâm được thông báo vào khoảng 10h30 sáng, và đến khoảng 12h30, con mèo lớn đã tiến sâu hơn vào khu dân cư, gây hoang mang cho người dân. Nhiều người dân làng trèo lên mái nhà để nhìn thoáng qua con hổ, trong khi những người khác thì tự nhốt mình trong nhà.

Theo lời các nhân chứng, trong vụ việc, con hổ đã tấn công một người dân tên là Gopal Kol, quật ngã ông xuống đất chỉ bằng một cú vồ và làm ông bị thương ở chân.

Gopal Kol được sơ cứu tại bệnh viện Barhi ở huyện Katni. Một nhóm từ Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh đã ở lại với người bị thương để hỗ trợ chăm sóc y tế.

Ngay sau vụ tấn công, con hổ đã vào nhà của Durga Prasad Dwivedi và nằm trên một chiếc giường.

Một nhóm nhân viên lâm nghiệp đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin và phong tỏa khu vực. Sử dụng thiết bị gây mê và sự hỗ trợ của nhân viên, nhóm đã theo dõi chuyển động của con hổ suốt cả ngày trước khi cuối cùng bắt được nó vào khoảng 6h chiều.

Các quan chức cho biết chiến dịch được tiến hành thận trọng để đảm bảo an toàn cho cả người dân làng và con vật. Các quan chức lâm nghiệp cho biết đây không phải là vụ việc đầu tiên tương tự xảy ra trong khu vực.

