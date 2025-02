Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh hư hỏng kéo dài

Mặt đường tại đoạn qua khu vực thôn 2, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị xuống cấp, hư hỏng.



Thời gian gần đây, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn từ cầu Cửa Nhượng (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) đến đoạn qua xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người tham gia giao thông.

Trong số đó, vị trí đi qua khu vực thôn 2, xã Cẩm Lĩnh là nơi xảy ra tình trạng hư hỏng nặng nề. Tại vị trí này, mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà. Do mặt đường bong tróc nên phần đá dăm cấp phối ở nền đường bị bật lên, vương vãi khắp nơi. Điều này, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vì khi phương tiện giao thông nhất là xe máy phanh gấp sẽ bị trượt và đổ xe.

Ông Phạm Văn Tùng, thôn 2 (xã Cẩm Lĩnh) cho biết đoạn đường này xuất hiện tình trạng hư hỏng hơn 2 năm nay. Đã có nhiều đoàn về kiểm tra, đo đạc nhưng đến nay vẫn chưa thấy sửa chữa. Tình trạng mặt đường hư hỏng kéo theo đó là bụi bặm, ô nhiễm mỗi khi có phương tiện qua lại, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các hộ dân ở xung quanh.

“Đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là đối với các em học sinh và người dân từ nơi khác đến chưa quen đường. Đây là đoạn xuống dốc, khi tốc độ xe đang cao, gặp ổ gà phải phanh gấp và nguy cơ cao bị trượt ngã. Có những ngày tại đây xảy ra đến 4 vụ tai nạn”, ông Tùng cho biết thêm.

Nhiều ổ trâu, ổ gà xuất hiện tại đoạn đường đi qua xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).



Còn tại vị trí cạnh Cầu Bản, thuộc xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) tình trạng này cũng diễn ra khá nghiêm trọng với nhiều điểm hư hỏng liên tiếp. Do hư hỏng kéo dài, không được sửa chữa kịp thời, khiến mặt đường ngày một biến dạng bởi ổ trâu, ổ gà và bụi đất mù mịt mỗi khi có phương tiện qua lại. Hàng ngày, các phương tiện qua đây hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Lái xe Nguyễn Văn Tân (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: “Tôi thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này nhưng thấy việc lưu thông hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Đặc biệt, vào ban đêm nếu lái xe không quen thuộc địa hình sẽ khó có thể xử lý kịp thời khi gặp các vị trí ổ trâu, ổ gà”.

Đoạn đường qua xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

...



Tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) có chiều dài 120 km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội (Nghi Xuân) tới điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh), được đầu tư xây dựng từ năm 2010 và đến năm 2022 thì đưa vào khai thác. Tổng mức đầu tư của tuyến đường hơn 2.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương và một phần ngân sách của Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của ngành giao thông, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường ven biển. Đó là do một số đoạn tuyến đã xây dựng từ lâu đến thời hạn phải sửa chữa định kỳ. Tuy nhiên, đoạn tuyến với chiều dài lớn, nguồn vốn bảo trì của tỉnh rất hạn hẹp nên chưa có kinh phí để sửa chữa đồng bộ. Hàng năm, nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ được phân bổ chậm do đó công tác bảo dưỡng thường xuyên bị gián đoạn, các hư hỏng không được sửa chữa kịp thời làm phát sinh thêm hư hỏng. Ngoài ra, một số đoạn tuyến kết cấu mặt đường chỉ gồm 1 lớp bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm nên xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng hơn các đoạn khác. Đáng chú ý, một nguyên nhân khác là lưu lượng xe trên tuyến ngày một gia tăng, nhiều điểm qua các vị trí có mỏ đá hoạt động thường xuyên bị hư hỏng do xe trọng tải lớn.

Nhiều ổ trâu, ổ gà xuất hiện tại đoạn đường qua xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).



Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai một số giải pháp để hạn chế và khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Trung tá Trần Minh Trường, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Kỳ Anh cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử phát các hành vi vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng. Từ đó, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Đoạn đường đi qua xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.



Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh, tháng 11/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường tỉnh lộ 547 với kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Các vị trí hư hỏng, bong tróc nói trên sẽ được sửa chữa, khắc phục trong thời gian 8 tháng kể từ khi lựa chọn được nhà thầu.

Ông Nguyễn Trần Toản, Trưởng phòng Quản lý kết cấu an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông tin, ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến nhằm đảm bảo việc lưu thông cho nhân dân. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh hàng năm sớm phân bố nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ để thực hiện việc quản lý, bảo trì đường bộ một cách liên tục, không bị gián đoạn và tăng kinh phí sửa chữa định kỳ để sửa chữa hư hỏng tuyến đường này.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức