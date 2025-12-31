Xử lý nhóm học sinh ở Hà Tĩnh tự chế gần 100 quả pháo nổ

Công an xã Đồng Lộc thu giữ nhiều quả pháo do học sinh tự chế. (Ảnh: T.P)



Ngày 31/12, thông tin từ Công an xã Đồng Lộc cho biết, đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn nhóm học sinh trên địa bàn có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo tự chế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đồng Lộc tiến hành kiểm tra nhà em P.D.Q. (SN 2012, trú thôn Nhật Tân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Q. cùng 4 học sinh khác (sinh năm 2012–2013, cùng trú thôn Nhật Tân), đang thực hiện hành vi chế tạo và cất giữ pháo nổ tự chế. Các em đều là học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, Công an xã thu giữ 96 quả pháo tự chế, 15 quả pháo bi, cùng nhiều tiền chất, dây cháy chậm, với tổng trọng lượng khoảng 12kg.

Làm việc với cơ quan Công an, nhóm học sinh khai nhận đã đặt mua các loại tiền chất qua mạng xã hội, sau đó tự chế pháo nhằm sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Công an xã Đồng Lộc đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp gia đình và nhà trường để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tình trạng vi phạm liên quan đến pháo nổ trong học sinh dịp cuối năm.

