Hà Tĩnh kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm giảm tác động đến công trình trọng điểm

Hà Tĩnh đề xuất chuyển vị trí trạm bảo dưỡng Việt Xuyên từ phía trái tuyến sang phía phải tuyến do khu vực phía Đông đã được quy hoạch xây dựng Dự án Khu công nghiệp VSIP.



Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đoạn tuyến qua Hà Tĩnh dài khoảng 103,42 km, bắt đầu từ phường Bắc Hồng Lĩnh (giáp Nghệ An) và kết thúc tại phường Vũng Áng (giáp Quảng Bình cũ). Trên địa bàn sẽ có 3 nhà ga (2 ga khách, 1 ga hàng hóa), 1 depot tại xã Kỳ Hoa phục vụ tàu hàng và 3 trạm bảo dưỡng tại các xã Việt Xuyên, Cẩm Lạc và Kỳ Hoa.

Qua rà soát, Sở Xây dựng Hà Tĩnh nhận thấy một số vị trí thiết kế chưa hợp lý. Cụ thể, tỉnh kiến nghị chuyển trạm bảo dưỡng Việt Xuyên từ phía Đông sang phía Tây tuyến do khu vực phía Đông đã được quy hoạch Khu công nghiệp VSIP; nghiên cứu dịch chuyển tim tuyến qua huyện Cẩm Xuyên cũ để đảm bảo khoảng cách an toàn với cao tốc Bắc – Nam và tránh chồng lấn với trạm dừng nghỉ tại xã Cẩm Hưng; điều chỉnh tuyến qua TX Hồng Lĩnh cũ để hạn chế giải phóng mặt bằng khu vực Đền Cả và không ảnh hưởng đến Trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đề xuất giảm phạm vi bảo vệ cầu vượt sông nhằm rút gọn khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo thuận lợi cho tiến độ thi công và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến gần 1.350 hộ dân phải bố trí tái định cư cùng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cần di dời. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới nhận được ranh giới GPMB sơ bộ, chưa được bàn giao mốc giới ngoài thực địa. Trong khi đó, theo yêu cầu của Chính phủ, việc bàn giao mặt bằng cơ bản phải hoàn thành vào tháng 12/2026.

Từ thực tế này, Hà Tĩnh đề nghị sớm thống nhất phương án hướng tuyến và phạm vi GPMB, đồng thời bàn giao cọc mốc để có cơ sở pháp lý triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

