Tiệm vàng Phương Xuân đóng cửa: Khách hoang mang, bán lỗ vàng tích góp

Những ngày cuối tháng 12, ghi nhận của VietnamFinance tại cửa hàng vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy cửa tiệm đóng kín, phía ngoài dán thông báo “tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra về thuế và một số vấn đề liên quan”.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các cơ sở khác trong cùng hệ thống tại số 69, 73 Ngô Đức Kế và chi nhánh tại xã Cẩm Xuyên. Đường dây nóng của doanh nghiệp hiện không thể liên lạc.

Khách hàng “kẹt” vàng, buộc bán lỗ

Với nhiều người dân, vàng không chỉ là trang sức mà còn là tài sản tích lũy, là “của để dành” cho những thời điểm quan trọng trong đời. Vì thế, việc tiệm vàng quen thuộc bất ngờ đóng cửa đã đẩy không ít khách hàng vào thế bị động.

Suốt nhiều ngày nay, hiệu vàng Phương Xuân tại Hà Tĩnh đóng cửa, nhiều khách hàng buộc phải mang vàng sang cửa hàng khác bán lỗ....



Chị Nguyễn Thị T. (trú tại Can Lộc) cho biết, nhiều năm nay chị là khách hàng thân thiết, thường xuyên mua bán, trao đổi vàng bạc tại cửa hàng Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ. “Trước giờ tôi vẫn tin tưởng vì tiệm lớn, hoạt động lâu năm. Không ngờ lúc cần giao dịch thì cửa hàng lại đóng cửa không hẹn ngày mở lại”, chị T. nói.

Không chỉ riêng chị T., bà Phan Thị Q. – một người dân làm nghề chăn nuôi ở vùng nông thôn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo lời bà, mỗi năm sau khi bán trâu, gia đình bà thường trích một khoản tiền đến tiệm vàng Phương Xuân mua vàng tích trữ, coi như của hồi môn để dành cho con cái sau này.

“Khi con trai chuẩn bị cưới vợ, tôi đem số vàng tích góp được lâu nay đến nơi mua để bán đổi lại, ai ngờ tiệm đóng cửa. Quá sốt ruột, tôi mang vàng đi bán ở vài cửa hàng khác thì họ nói ‘mua đâu bán đó’ hoặc chấp nhận mua nhưng với giá thấp hơn thị trường. Không còn cách nào khác, tôi đành bán lỗ”, bà Q. ngậm ngùi chia sẻ.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, việc vàng được mua tại Phương Xuân khiến họ gặp khó khi bán lại ở các cửa hàng khác, thậm chí bị nghi ngờ về nguồn gốc hoặc phải chấp nhận mức giá thấp hơn giá thị trường.

Doanh nghiệp "lên tiếng", dư luận vẫn băn khoăn

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, từ cuối tuần trước, hàng loạt cửa hàng vàng bạc thuộc hệ thống Phương Xuân tại trung tâm Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên bất ngờ đóng cửa với lý do “phục vụ công tác điều tra”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Công ty CP Phương Xuân, thành lập năm 2002, là tiệm vàng quen thuộc của nhiều người dân, nay đóng cửa khiến giao dịch bị gián đoạn.

Một số khách hàng cho biết đã di chuyển hàng chục km đến cửa hàng để giao dịch nhưng phải quay về trong thất vọng vì “đợi mãi không thấy ai mở cửa”. Chị Nguyễn Thị Trang (trú Can Lộc) nói: “Đây là tiệm vàng quen, hoạt động nhiều năm nay, nên tôi rất bất ngờ khi đến nơi thì cửa đóng im lìm”.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, tối 26/12, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cửa hàng vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ một số trang sức và giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân cụ thể cũng như kết luận chính thức về vụ việc vẫn chưa được công bố.

Trước làn sóng đồn đoán, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân đã dán thông báo tại các cửa hàng, khẳng định việc tạm đóng cửa là để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan chức năng về thuế và một số vấn đề liên quan. Doanh nghiệp cũng phủ nhận các “tin đồn thất thiệt” liên quan đến việc bán vàng giả, cho rằng những thông tin này gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu hơn 30 năm qua.

Tuy vậy, thông báo này vẫn chưa đủ để trấn an hoàn toàn khách hàng, nhất là trong bối cảnh hoạt động giao dịch bị gián đoạn và chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc mở cửa trở lại.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân được thành lập năm 2002, trụ sở tại số 07 Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ vàng, bạc, đá quý và trang sức, với khoảng 10 lao động. Hiện người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Ánh Tuyết (Phó Giám đốc), trong khi ông Lê Hoàng Phong giữ chức Giám đốc.

Trong khi chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, vụ việc vẫn đang được dư luận địa phương theo dõi sát sao. Với nhiều khách hàng, điều họ mong mỏi nhất lúc này không chỉ là sự minh bạch thông tin, mà còn là một giải pháp để bảo vệ quyền lợi của những người đã và đang “kẹt” tài sản tích góp vào thương hiệu vàng quen thuộc này.

