Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và nhiều bị can tội Nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao (Vụ 3) truy tố cựu 23 bị can về nhiều tội danh.

Bị can Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (trái) cùng 2 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo kẻ đỏ). Ảnh: BCA



Trong đó 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng; Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 - Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8).

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội gồm: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ”.

Đề nghị truy tố 14 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Văn Thuật (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 1);

Phạm Đông Phương (cựu Phó Giám đốc Ban 1); Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Vinh Hoàng (cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 4, Bộ NN&PTNT); Dương Chí Thành (cựu Cán bộ Ban 4, Bộ NN&PTNT);

Mai Quang Vượng (cựu Giám đốc Ban 8, Bộ NN&PTNT); Trần Văn Nhì (Trưởng phòng kế hoạch thẩm định, Ban 8, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Đắc Điệp (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5); Vũ Văn Hòa (Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5);

Lê Vũ Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy lợi 4); Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4); Võ Duy Minh (Giám đốc chi nhánh Miền trung - Tổng Công ty Thủy lợi 4); Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân).

Có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Bùi Cao Nguyên (Nhân viên tài chính Công ty Hoàng Dân); Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân); Nguyễn Văn Giáp (Giám đốc Công ty Sao Vàng HG).

...

Theo Kết luận điều tra, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) và Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QLXDCT) thuộc Bộ NN&PTNT (Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng) để các đối tượng này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban. Đồng thời, Nguyễn Văn Dân thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA



Kết luận điều tra xác định, bị can Nguyễn Văn Dân phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 251 tỉ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án; tội “Đưa hối lộ”, số tiền đưa hối lộ hơn 40,2 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỉ đồng); đối với số tiền 500 triệu đồng và 50.000 USD nhận của Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) vào dịp lễ, tết, không xác định là của hối lộ, nhưng có nguồn gốc là của Nguyễn Văn Dân nên cần phải thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước);

Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNT) nhận số tiền 13 tỉ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng và gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng);

Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) nhận số tiền 6,25 tỉ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng;

Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) nhận 13,425 tỉ đồng gồm 11,1 tỉ đồng và 100.000 USD của Nguyễn Văn Dân.

Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) nhận 3 tỉ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng.

Tác giả: Vũ Phương

Nguồn tin: Báo BVPL