Cháy ki ốt bán nước giải khát trong đêm, 1 người tử vong

Khuya 30/12, đám cháy bùng phát tại một ki ốt bán nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời điểm này ki ốt trên đã đóng cửa, khóa trong.

Bên trong ki ốt chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh. Nhiều người dân phát hiện đám cháy nhưng không thể tiếp cận dập lửa nên đập cửa kêu gọi những người bên trong thoát ra ngoài nhưng không ai trả lời.

Đám cháy bùng phát tại ki ốt bán nước giải khát.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH KV 33 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Chỉ sau thời gian ngắn đám cháy được dập tắt.

... Ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng phát hiện ông T. tử vong bên trong.

Phá cửa vào trong ki ốt, lực lượng chữa cháy phát hiện nhiều tài sản trong ki ốt bị cháy rụi, hư hỏng. Bên trong hiện trường phát hiện ông Đ.N.T. (SN 1971, quê Thanh Hóa) tử vong.

Sáng 31/12, hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn