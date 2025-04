Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Mặt đường biến dạng, tiềm ẩn tai nạn

Ghi nhận của phóng viên đầu tháng 4.2025 cho thấy, nhiều tuyến đường trọng yếu như Nguyễn Trãi, Hà Huy Tập, Trần Phú, Quốc lộ 12C (đoạn từ đường tránh Quốc lộ 1A dẫn vào Khu kinh tế Vũng Áng) đã và đang xuống cấp nặng nề. Hàng loạt "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện dày đặc, mặt đường bong tróc, lún nứt, có nơi bị biến dạng hoàn toàn.

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Trãi thuộc phường Kỳ Long là điểm nóng về hư hỏng. Do lưu lượng lớn xe tải chở vật liệu và hàng hóa lưu thông mỗi ngày, mặt đường trở nên lồi lõm, gồ ghề, nhiều đoạn mặt đường bị cày xới tạo thành những rãnh sâu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Một số vị trí tại đường Nguyễn Trãi mặt đường bong tróc, lún nứt

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tĩnh (trú tại phường Kỳ Long) bức xúc: “Xe tải chở vật liệu phục vụ các dự án trên địa bàn chạy từ sáng sớm đến chiều tối, đường thì lởm chởm, lồi lõm như luống trồng rau, người dân chúng tôi đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Trời nắng thì bụi mù mịt, mưa thì ngập bùn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao”.

Còn chị Trần Thị Hường, một người dân sống gần đường Nguyễn Trãi, lo lắng: “Chúng tôi sống ở đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tai nạn. Đường thì xuống cấp, mật độ xe cộ thì nhiều. Đêm hôm mà có chuyện gì là không kịp trở tay. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xe chở đất, cát làm rơi vãi, quá khổ quá tải”.

Lưu lượng xe tải chở vật liệu như cát, đất tăng cao khiến nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh chóng

Tình trạng xuống cấp của các tuyến đường không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần sớm vào cuộc kiểm tra, nâng cấp các tuyến đường này để đảm bảo an toàn và phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài.

Cần sớm có giải pháp khắc phục

Sự phát triển công nghiệp là cần thiết, nhưng đi kèm với đó phải là hệ thống hạ tầng đồng bộ, bền vững. Việc chậm trễ trong nâng cấp, duy tu đường sá không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Cần sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn có nhiều dự án trọng điểm, đầu tư khiến lưu lượng xe tăng cao. Điều này khiến nhiều tuyến đường trục ngang từ đường tránh thị xã Kỳ Anh đến Khu kinh tế Vũng Áng bị xuống cấp rất nghiêm trọng. Những tuyến đường được thảm 2 lớp còn chống chịu được, còn những đoạn thảm 1 lớp thì xuống cấp nghiêm trọng.

“Các tuyến đường đang xuống cấp này thuộc đường cấp 3 đồng bằng, dùng chung cho cả khu kinh tế, do nhà nước đầu tư, nên khi xảy ra tình trạng hư hỏng nhà đầu tư không ký biên bản hoàn trả hiện trạng ban đầu. Nhà đầu tư thi công thì mình phải tạo hết mọi điều kiện để họ đáp ứng tiến độ, còn việc kiểm soát tải trọng, lưu lượng xe thuộc về phía công an. Hiện một số tuyến đường đang đề xuất phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Riêng tuyến đường Nguyễn Trãi đã có dự án sửa chữa nhưng do lưu lượng xe hoạt động lớn và thời tiết có mưa nên nhà thầu chưa triển khai”, vị này cho biết.

