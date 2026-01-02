Tăng tốc “thay áo mới” dự án hạ tầng giao thông mở rộng đô thị Hà Tĩnh

Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ QL1A đến đường Quang Trung) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với nguồn vốn 140 tỷ đồng.

Từ vị trí Quốc lộ 1A nối đường Ngô Quyền, tại khu vực này đang được nhà thầu thực hiện biện pháp bóc đất phong hoá.

Theo thiết kế, đơn vị thi công cũng sẽ lắp hệ thống đường ống nước, hệ thống hạ ngầm điện.

Tuyến đường này được đưa vào sử dụng cách đây gần 15 năm, là cửa ngõ phía bắc của đô thị tỉnh Hà Tĩnh nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại khá nhiều. Cũng bởi vậy, nhiều năm qua, tuyến đường xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tình trạng mất an toàn giao thông.

Dự án mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đô thị và kinh tế – xã hội của địa phương. Việc đầu tư mở rộng mặt cắt đường sẽ giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, dự án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè sẽ góp phần cải thiện rõ rệt cảnh quan đô thị. Tuyến đường Ngô Quyền sau khi được nâng cấp sẽ trở thành trục giao thông văn minh, hiện đại, tạo ấn tượng tích cực cho người dân và du khách.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh thu hút đầu tư, phát triển thương mại – dịch vụ, nâng cao giá trị đất đai và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dọc tuyến đường.

Không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, dự án còn có ý nghĩa lâu dài trong định hướng phát triển đô thị bền vững. Việc quy hoạch bài bản, chú trọng không gian xanh và an toàn giao thông sẽ nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần xây dựng đô thị Hà Tĩnh theo hướng hiện đại nhưng vẫn hài hòa với môi trường.

Đồng thời, dự án thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đầu tư hạ tầng, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.

... Theo quan sát của phóng viên, đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ.

Để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện, ngoài mặt đường cũ, dự án còn mở rộng mặt đường ra 2 bên.

Theo thiết kế, toàn bộ mặt đường sẽ được làm mới bằng bê tông nhựa. Hệ thống cây xanh 2 bên mép đường cũ sẽ được di dời ra mép ngoài nền đường. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ bổ sung và tận dụng cây xanh bóng mát tại dải phân cách giữa để tạo cảnh quan cho tuyến đường.

Dự án cũng được đầu tư đồng bộ về thoát nước, với các cống cỡ lớn được bố trí dọc 2 bên tuyến đường, đảm bảo khả năng tiêu thoát khi mùa mưa lũ về, góp phần giảm tải nguy cơ ngập úng cho khu vực trung tâm thành phố.

Hiện nay, để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện và tạo cảnh quan đô thị, ngoài mặt đường cũ, dự án còn mở rộng mặt đường ra 2 bên. Bề rộng nền đường sau khi được mở rộng ra là 39m, trong đó, bề rộng mặt đường là 30m.

Thời gian vừa qua, do mưa liên tục đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, việc thi công cũng gián đoạn.

Cũng bởi vậy, tiến độ của dự án đã được gia hạn cho đến tháng 10/2026.

Dự án được khởi công từ tháng 3/2025, song do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, tiến độ thi công thời gian qua bị chậm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh cho biết, hiện điều kiện thời tiết đã thuận lợi, Ban đang yêu cầu các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, bù khối lượng để kịp hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn