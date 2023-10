Nhận định bóng đá, HL Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 28/10: Trận derby Nghệ Tĩnh

Phân tích phong độ HL Hà Tĩnh vs SLNA

HL Hà Tĩnh vừa có trận mở màn cực kỳ ấn tượng trên sân Thanh Hoá và cầm chân đội chủ nhà với tỷ số 2-2. Đây được xem là một thành công của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công do đối thủ Thanh Hoá được đánh giá cao hơn, lại chơi trên sân nhà. Việc chia điểm với đội bóng xứ Thanh đã giúp HL Hà Tĩnh rất hứng khởi khi về sân nhà tiếp đối thủ SLNA.

Ngược lại, SLNA cũng có một trận đấu khá ấn tượng trước đối thủ Viettel. Thực tế, dù được chơi trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Phan Như Thuật bị đánh giá thấp hơn nhiều. Dẫu vậy, các cầu thủ SLNA đã thi đấu rất ngoan cường và khiến Viettel phải chia điểm. Đây được xem là 1 điểm ngoài mong đợi của đội chủ sân Vinh ở trận mở màn của mùa giải 2023/24.

Sau trận mở màn nhiều cam go, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có lợi thế khi về sân nhà tiếp người láng giềng SLNA. Ở cuộc đối đầu này, HL Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn, nếu so thành tích giữa hai đội ở mùa giải 2023. Chưa kể lực lượng của HLV Nguyễn Thành Công ở mùa giải năm nay vẫn được đánh giá tốt hơn, nếu so với người láng giềng ở bên kia cầu Bến Thuỷ.

Trong khi đó, SLNA năm nay đã mất đi một loạt ngôi sao, nên buộc HLV Phan Như Thuật phải đôn lên nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở trận mở màn gặp Viettel các gương mặt trẻ của xứ Nghệ đã chơi rất tốt, đặc biệt là tinh thần của họ khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, điều người ta lo nhất ở SLNA chính là kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc sẽ dễ “hiện hình” ở những trận đấu căng thẳng và quyết liệt.

Thông tin lực lượng HL Hà Tĩnh vs SLNA

Mùa giải 2023/24, HLV Nguyễn Thánh Công của HL Hà Tĩnh đã mất đi khá nhiều gương mặt, trong đó đáng tiếc nhất là trung vệ Janclesio về tay B.Bình Dương. Tuy nhiên, HL Hà Tĩnh cũng đã có những sự bổ sung cần thiết cho mùa giải mới và trận này họ vẫn có trong tay lực lượng tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, SLNA đã mất một loại trụ cột như thủ môn Văn Hoàng, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh… và chỉ mang về được mỗi ngoại binh Mario Zebic. Do đó, buộc lòng HLV Phan Như Thuật phải đôn nhiều gương mặt trẻ lên "thử lửa" ở mùa giải mới. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là ở trận đấu sắp tới.

Đội hình dự kiến HL Hà Tĩnh vs SLNA

HL Hà Tĩnh: Tùng Lâm, Xuân Hùng, Viết Triều, Văn Hạnh, Văn Đức, Phi Sơn, Bruno Ramiras, Quang Nam, Trung Học, Micheal Gopey, Đình Tiến.

SLNA: Văn Việt II, Đình Hoàng, Mario Zebic, Văn Thành, Khắc Lương, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Văn Bách, Nam Hải, Olaha, Văn Lương.

Bongdaplus dự đoán tỉ số trận HL Hà Tĩnh vs SLNA

Trong những lần gặp nhau trước đây, cả hai đội đều khá cân bằng. Trong 6 lần gặp nhau HL Hà Tĩnh thắng 1, hoà 4 và thua 1. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau này vị thế của cả hai đội đã có phần khác trước. Theo đó, HL Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn, lực lượng cũng tốt hơn, lại được chơi trên sân nhà, nên ở trận đấu này thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đang nắm nhiều lợi thế. Ngược lại, SLNA với sức trẻ và tinh thần thi đấu máu lửa, biết đâu có thể làm nên bất ngờ trên sân của đối thủ?

Dự đoán: 2-1

Tác giả: Đỗ Tuấn



Nguồn tin: bongdaplus.vn