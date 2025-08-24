Nhóm cầu thủ bị “ruồng bỏ” có cơ hội trở lại Man Utd

HLV Ruben Amorim của Manchester United

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia đã phải tập luyện xa đội hình 1 của Man Utd. Sự quan tâm đến bộ tứ này vẫn chưa có tiến triển do định giá của Man Utd và Amorim ám chỉ rằng họ có thể nằm trong kế hoạch tương lai của ông nếu họ vẫn ở lại CLB sau thời hạn chuyển nhượng ngày 1-9. Garnacho được đồn đoán sẽ chuyển đến Chelsea, trong khi Real Betis rất muốn đưa Antony trở lại sau thời gian cho mượn thành công ở mùa giải trước. Sự quan tâm đến Sancho trở nên phức tạp hơn vì mức lương được cho là 350.000 bảng Anh/tuần (tương đương 470.000 USD) của cầu thủ chạy cánh này.

“Tôi biết rằng việc để các cầu thủ rơi vào tình huống này là không tốt, nhưng rõ ràng là họ muốn chơi ở một CLB khác. Vì vậy, chúng tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ để cả 2 bên đều vui vẻ. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, chúng tôi phải tiếp nhận các cầu thủ và sau đó là một cuộc sống mới. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” - HLV Ruben Amorim nói.

Tác giả: Phượng Hoàng

Nguồn tin: anninhthudo.vn