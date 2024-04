Nghẹn ngào khoảnh khắc chàng trai gọi tiếng 'ông ơi' trong vô vọng: Từ nay sẽ chẳng có lời hồi đáp

Cuộc sống luôn tuân theo quy luật "sinh - lão - bệnh - tử", thế nhưng, khoảnh khắc mất đi người thân yêu dù với bất kỳ lý do nào cũng khiến chúng ta đau lòng.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng thanh niên trẻ gọi tiếng "ông ơi" trong vô vọng khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

(Video ghi lại khoảnh khắc chàng trai gọi tiếng "ông ơi" lần cuối khiến nhiều người nghẹn ngào. Nguồn: Quỳnh Anh)

Tiếng gọi "ông ơi" từ nay sẽ mãi chẳng có lời đáp lại nữa, thế nên, nghe tiếng chàng thanh niên trẻ gọi ông lần cuối, ai cũng nhói lòng và nghẹn ngào.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng từng trải qua khoảnh khắc ấy nên họ rất đồng cảm với chàng thanh niên. Họ đã để lại những bình luận xúc động như sau:

"Sợ cảm giác này thật sự, nhớ như in cái ngày mẹ mất cũng giống như vậy nè. Cảm giác khóc không biết gì hết, khóc xong xỉu ngủ lúc nào khóc hay. Tỉnh dậy còn lơ mơ, ngỡ mẹ vẫn ở cạnh cứ gọi "mẹ ơi".

"Quy luật sinh lão bệnh tử, nên cuộc sống này ta hãy yêu thương người thân xung quanh mình khi còn có thể"

"Xem video này mình lại khóc. Tuần trước con cũng gọi bố như thế mà bố chẳng trả lời".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn