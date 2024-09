Một thanh niên bị đâm tử vong nghi do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 21/9, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 khiến 1 người tử vong. Công an quận 12 đang lấy lời khai của 1 nghi phạm để làm rõ…

Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.





Trước đó tối 20/9, người dân sống trên đường Tô Ký (đoạn gần cầu vượt Quang Trung) phát hiện một số thanh niên hô hoán, đuổi chém nhau trên đường. Một thanh niên chạy vào con hẻm trên đường Tô Ký thì bị những người còn lại xông vào vây đánh rồi bỏ đi.

...

Mọi người chạy vào kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi bị đâm trọng thương, mất máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nam thanh niên này không qua khỏi.

Công an quận 12 tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Ngay trong đêm một số người liên quan đã bị triệu tập lấy lời khai làm rõ. Đến sáng 21/9, Công an quận 12 đã bắt 1 nghi can.

Bước đầu những người có liên quan khai nhận vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Đang trong quá trình điều tra nên danh tính của nạn nhân cũng như nghi can trong vụ án chưa được công bố.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.com.vn