Bé gái sơ sinh tử vong trong hẻm gần quốc lộ 51, camera ghi nhận có ô tô khả nghi

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh - Ảnh: CTV

Ngày 25-8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại con hẻm gần quốc lộ 51.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, một công nhân tan ca đi làm về ngang con hẻm vắng, cách quốc lộ 51 khoảng 35m (khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ) hoảng hốt phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh.

Tại hiện trường, bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có vết thương ở vùng đầu nghi động vật cắn.

Cạnh đó có một bộ đồ người lớn dính máu, nhau thai và nhiều vết máu.

...

Theo camera nhà dân gần đó ghi lại, khoảng 0h15 rạng sáng cùng ngày, một chiếc ô tô dừng ở quốc lộ 51, sau đó có người từ ô tô bước xuống.

Hơn 10 phút sau, nhóm người này lên ô tô vội vã rời khỏi hiện trường.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ